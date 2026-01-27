¿Cómo saber si eres jurado de votación en 2026? Link para consultar si te corresponde

Colombia se prepara para un nuevo ciclo democrático que definirá el rumbo político del país durante los próximos cuatro años. En este escenario, la figura del jurado de votación emerge como el pilar fundamental que garantiza la transparencia y la normalidad en las urnas durante las jornadas en las que se elegirá tanto al próximo Presidente de la República como a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes.

Para cumplir con esta labor titánica, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha puesto en marcha un complejo sistema de selección que involucra a millones de ciudadanos.

Según los datos oficiales, de un universo de aproximadamente 2.300.000 postulados —provenientes de listas entregadas por instituciones educativas, empresas privadas y agrupaciones políticas—, se han seleccionado a los 850.000 ciudadanos que fungirán como árbitros del proceso electoral este año.



¿Cómo saber si fue seleccionado para jurado de votación? paso a paso

La lista definitiva de los ciudadanos que deberán prestar este servicio se dio a conocer el martes 27 de enero. Si usted aún no ha verificado su estado, la Registraduría ha dispuesto un mecanismo digital sencillo para salir de dudas y evitar sorpresas de último minuto.



Accede al portal oficial de la entidad: www.registraduria.gov.co. Localiza y haz clic en la pestaña denominada “Electoral” y posteriormente seleccione la opción “Consulta jurado de votación”. El sistema te solicitará ingresar tu número de documento de identidad y completar una verificación de seguridad básica. Al presionar el botón “Consultar”, la plataforma te indicará de inmediato si fuiste habilitado para las elecciones legislativas del 8 de marzo, o para las presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo (primera vuelta) y el 21 de junio (segunda vuelta, de ser necesaria).

Ser designado como jurado de votación no es solo un deber civil, sino una responsabilidad técnica que requiere precisión y puntualidad.

Los ciudadanos elegidos deben presentarse en su respectivo puesto de votación a las 7:00 de la mañana, exactamente una hora antes de que se abran las mesas al público.

Su jornada no termina con el cierre de las urnas a las 4:00 p. m., sino que se extiende hasta que finalice el conteo total de los votos y se entreguen los sobres con los resultados a los delegados de la Registraduría.

Entre las funciones específicas que estos ciudadanos deben desempeñar se encuentran tareas críticas para la validez del voto:

Verificación de identidad: Deben recibir el documento de los sufragantes y cotejarlo rigurosamente con el formulario E-10.

Deben recibir el documento de los sufragantes y cotejarlo rigurosamente con el formulario E-10. Registro de votantes: Es obligatorio asentar los nombres y apellidos de cada persona que ejerza su derecho en el formulario E-11.

Es obligatorio asentar los nombres y apellidos de cada persona que ejerza su derecho en el formulario E-11. Gestión del material electoral: Los jurados firman y entregan las tarjetas electorales, custodian la urna durante todo el día y, tras el voto, entregan el certificado electoral correspondiente.

Los jurados firman y entregan las tarjetas electorales, custodian la urna durante todo el día y, tras el voto, entregan el certificado electoral correspondiente. Escrutinio y resultados: Al finalizar la jornada, realizan el conteo de mesa, registran los datos en los documentos oficiales y entregan los pliegos electorales al delegado de puesto.

Es importante destacar que el hecho de haber sido jurado en años anteriores no exime al ciudadano de ser seleccionado nuevamente para este proceso en 2026.



Consecuencias de no asistir a ser jurado de votación: multas y sanciones

El cumplimiento de esta citación es de carácter obligatorio. Aquellos ciudadanos que, tras ser designados, no se presenten a las mesas de votación sin una causa que sea debidamente justificada ante la ley, se enfrentan a severas sanciones económicas.

La normativa vigente establece que la multa por inasistencia puede ascender hasta los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta medida busca asegurar que los más de 850.000 cupos necesarios para el funcionamiento de las mesas estén cubiertos, permitiendo que el proceso de entrega de tarjetones y el posterior conteo de votos se realice sin contratiempos que puedan poner en duda la legitimidad de los resultados.

La transparencia de las elecciones 2026 depende, en gran medida, del compromiso de estos ciudadanos con su rol de guardianes de la voluntad popular.

