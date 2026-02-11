Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Mamá de Laura Camila Blanco estalla tras decisión judicial por el caso de su hija

Mamá de Laura Camila Blanco estalla tras decisión judicial por el caso de su hija

Cecilia Osorio se pronunció sobre la última decisión tomada en el caso del feminicidio de la periodista que perdió la vida el 27 de junio de 2025.

Cecilia Osorio, mamá de Laura Camila Blanco habló del proceso judicial
Mamá de Laura Camila Blanco estalla tras decisión judicial por el caso de su hija
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

Han pasado más de siete meses del fallecimiento de la periodista Laura Camila Blanco Osorio, en el cual el principal sospechoso es su expareja, Óscar Santiago Gómez Leal. Sin embargo, en las últimas horas se conocieron algunos obstáculos con respecto al caso, los cuales fueron denunciados por Cecilia Osorio, madre de la joven.

Cecilia Osorio habló con CityTV después que se conociera que la audiencia judicial prevista para el pasado 10 de febrero fuera suspendida. Al punto que la madre de la periodista fue enfática en su deseo de ver una sentencia condenatoria: “Nosotros esperamos que se le dé sentencia a esta persona; concretamente es lo que nosotros queremos”.

Puedes leer: Así descubrieron que periodista Laura Camila Blanco no se quitó la vida: su cuerpo habló

De igual forma, la mamá de Laura Camila Blanco afirmó que espera que la persona pague por apagar la vida de la periodista. Así mismo, manifestó que, como familia, mantienen la esperanza en las instituciones, sintiéndose agradecidos por haber sido escuchados hasta el momento.

Por otro lado, comentó Cecilia que el temor que tienen es que este caso se termine dilatando a tal punto que este termine dando un vencimiento de términos y no se cumpla con la justicia.

¿Cómo perdió la vida Laura Camila Blanco?

El hecho contra Laura Camila Blanco ocurrió en la madrugada del 27 de junio de 2025 en un edificio de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. Inicialmente, Óscar Santiago Gómez Leal sostuvo ante las autoridades que la joven se había lanzado voluntariamente desde el noveno piso tras una discusión de pareja.

Puedes leer: Caso Zulma Guzmán: Fiscalía hace nueva petición tras audiencia de la empresaria

Sin embargo, la investigación de la Fiscalía General de la Nación y los resultados de la autopsia de Medicina Legal confirmaron que esta versión no es correcta. Las pruebas forenses revelaron que el cuerpo de Laura Camila presentaba signos claros de asfixia previos a la caída.

El sujeto aprovechó el estado de indefensión de la víctima para asfixiarla y, mientras ella agonizaba, la lanzó por la ventana de la habitación. De igual forma, se conoció que por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) también sacaron a la luz que la periodista vivía un ciclo de violencia física, verbal y de género por parte de su novio.

Pese a esto, está se había mudado recientemente a ese apartamento buscando independencia. Así mismo, se supo que Óscar Leal permanece recluido en un centro carcelario desde el 21 de agosto de 2025. Mientras la familia espera que se cumpla la nueva fecha de la audiencia, la cual está programada para el próximo 26 de febrero.

