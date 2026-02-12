Las dos pistas que dejaron hombres que acabaron con la vida de empresario y su escolta

En la tarde del miércoles 11 de febrero, Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, empresario reconocido del sector arrocero, y su escolta fueron protagonistas de un suceso que generó presencia de las autoridades en el norte de Bogotá, en la zona cercana a un gimnasio ubicado en la calle 85 con carrera Séptima. Las investigaciones se centran en reunir información clara que permita comprender lo ocurrido.

Aponte Fonnegra, cabeza de la compañía Arroz Sonora, era conocido por su actividad productiva y por iniciativas de carácter social vinculadas al sector agroindustrial. La persona que lo acompañaba era Luis Gabriel Gutiérrez, exintegrante de la Policía Nacional en retiro, quien cumplía funciones de escolta durante su agenda diaria. Ambos fallecieron tras el incidente.

Pistas clave que revisan las autoridades en el norte de Bogotá

Las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá explicaron que dos elementos de investigación aportan información útil para orientar los pasos siguientes.



La primera pista es una motocicleta ubicada en una esquina cercana al lugar del suceso. Este vehículo fue utilizado por una persona que se movilizó desde y hacia el sitio, y la Policía revisa su inscripción, placas y recorrido previo para establecer vínculos posibles con lo acontecido.



La segunda pista está relacionada con la vestimenta de la persona observada en las cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a esa persona con ropa formal, incluyendo traje y corbata, una presentación que no es usual en el contexto urbano del sector. Este detalle se considera en el análisis de patrones de movimiento y comportamiento registrados antes, durante y luego del suceso.

Por otro lado, el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Giovanni Cristancho, reportó que la persona observada en las cámaras permaneció en la zona por aproximadamente 15 minutos antes del momento principal de interés para la investigación. Esa permanencia se estudia como referencia para comprender su presencia en el lugar.

Después de los hechos, personas presentes en el lugar intentaron brindar apoyo a quienes estaban afectados y colaboraron en trasladar al empresario hacia una clínica cercana, la Clínica del Country, allí se confirmó el fallecimiento.

La compañía Arroz Sonora emitió un mensaje reconociendo la memoria de su fundador y expresando su pesar por lo ocurrido, resaltando su aporte al sector arrocero y a comunidades con las que trabajó a través de iniciativas sociales.

Familiares, conocidos y personas vinculadas con la actividad productiva y comunitaria de Aponte Fonnegra compartieron mensajes de reconocimiento por su labor y su impacto en distintos espacios.

La Policía continúa el análisis de los elementos recogidos en la escena, así como del material de las cámaras de seguridad, con el propósito de consolidar una línea clara de investigación. Las autoridades examinan las pistas principales para ampliar la información disponible y orientar las acciones siguientes. La investigación sigue en curso mientras se espera recopilar más datos que aporten claridad sobre lo ocurrido.

