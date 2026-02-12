Quién es Diosdado Cabello, el hombre fiel a Maduro en Venezuela, ¿de militar a pieza clave?

Para nadie es un secreto que en el tablero político de Venezuela hay nombres que pesan más que otros, y el de Diosdado Cabello es, sin duda, el que más ruido hace en estos momentos.

Mientras el país atraviesa un revolcón tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington, Cabello se ha consolidado como el hombre que maneja los hilos de la seguridad y la inteligencia desde el Ministerio del Interior.

Aunque siempre se le vio como el "segundo a bordo", hoy su figura es la que realmente garantiza que el engranaje del oficialismo no se detenga bajo el mando de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.



Nacido en El Furrial, estado de Monagas, este hombre no es ningún aparecido en la política. Se formó en la Academia Militar de Venezuela, donde se graduó en Ciencias y Artes Militares, y más tarde se pulió como ingeniero de sistemas.

Su historia con el poder empezó a cocinarse en 1992, cuando participó junto a Hugo Chávez en los intentos de golpe contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez.

¿Cayó Diosdado Cabello? Esto se sabe del video que circula en Venezuela

A diferencia de otros compañeros de armas, Cabello no pagó tiempo de encierro por esos hechos, lo que le permitió saltar rapidito a la arena pública cuando el chavismo ganó las elecciones en 1999.

Desde entonces, el hombre ha trabajado en casi todos los puestos importantes que usted se imagine. Fue ministro, diputado, vicepresidente y hasta presidente de la Asamblea Nacional.

Incluso, tuvo la banda presidencial puesta por unas cuantas horas durante los confusos eventos de abril de 2002.

A pesar de que muchos pensaron que tras la muerte de Chávez él sería el heredero natural, Cabello prefirió dar un paso al costado y respaldar a Maduro, una jugada que le permitió mantener un control total sobre las estructuras internas del partido y el aparato armado.

¿Diosdado Cabello tiene problemas judiciales?

Desde el 2014, la justicia internacional le tiene el ojo puesto por presuntas vueltas de corrupción y lavado de activos.

La cosa se puso color de hormiga cuando el gobierno de Estados Unidos aumentó la recompensa por su captura, pasando de 15 a 25 millones de dólares a inicios de 2025.

Las autoridades norteamericanas lo señalan de liderar una supuesta red llamada el “Cártel de los Soles”, integrada por altos mandos militares que facilitarían el tránsito de sustancias ilícitas hacia el exterior.

Según los documentos que maneja la justicia estadounidense, se le acusa de coordinar con grupos como las FARC para mover cargamentos, proveerles armas de alto calibre —como lanzacohetes y ametralladoras— y hasta de interceder para frenar investigaciones judiciales en Venezuela.

Él, como era de esperarse, ha dicho que todo eso es puro cuento y que se trata de una persecución del "imperialismo".

En el 2024, cuando la crisis política se puso más tensa tras las elecciones, Cabello volvió al gabinete como ministro de Interior y Justicia.

Esta movida fue vista por los expertos como un apretón de tuercas para reforzar el control interno, especialmente cuando organismos internacionales como la ONU empezaron a señalarlo como la cabeza detrás del aparato de control estatal.

Hoy por hoy, su rol es determinante para la estabilidad del oficialismo, pues es quien asegura que la administración de Delcy Rodríguez no descanse hasta ver el regreso de Maduro.