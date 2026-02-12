Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: FEMINISMO Y RELIGIÓN
KAROL G REVELA SECRETO DEL PASADO
ACCIDENTE EN LA AUTOPISTA NORTE
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Quién es Diosdado Cabello, el hombre fiel a Maduro en Venezuela, ¿de militar a pieza clave?

Quién es Diosdado Cabello, el hombre fiel a Maduro en Venezuela, ¿de militar a pieza clave?

Con 25 millones de dólares por su cabeza, Diosdado Cabello es el motor del chavismo. El ministro controla la seguridad y es la sombra tras Delcy Rodríguez.

Quién es Diosdado Cabello, el hombre fiel a Maduro en Venezuela
Diosdado Cabello, hombre fiel a Nicolás Maduro en Venezuela
Foto: AFP
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

Para nadie es un secreto que en el tablero político de Venezuela hay nombres que pesan más que otros, y el de Diosdado Cabello es, sin duda, el que más ruido hace en estos momentos.

Mientras el país atraviesa un revolcón tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington, Cabello se ha consolidado como el hombre que maneja los hilos de la seguridad y la inteligencia desde el Ministerio del Interior.

Puedes leer: Ella es la esposa de Alex Saab, capturado en Venezuela; modelo y 20 años menor que él

Aunque siempre se le vio como el "segundo a bordo", hoy su figura es la que realmente garantiza que el engranaje del oficialismo no se detenga bajo el mando de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Nacido en El Furrial, estado de Monagas, este hombre no es ningún aparecido en la política. Se formó en la Academia Militar de Venezuela, donde se graduó en Ciencias y Artes Militares, y más tarde se pulió como ingeniero de sistemas.

Su historia con el poder empezó a cocinarse en 1992, cuando participó junto a Hugo Chávez en los intentos de golpe contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez.

Diosdado Cabello se pronunció sobre los rumores de su caída
¿Cayó Diosdado Cabello? Esto se sabe del video que circula en Venezuela
Foto: imagen tomada de redes sociales

A diferencia de otros compañeros de armas, Cabello no pagó tiempo de encierro por esos hechos, lo que le permitió saltar rapidito a la arena pública cuando el chavismo ganó las elecciones en 1999.

Te puede interesar

  1. Nicolás Maduro en la cárcel de Metropolitan Detention Center (MDC)
    Se conoce el verdadero estado de Nicolás Maduro en cárcel de EE.UU.; así son sus días
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Se conoce el verdadero estado de Nicolás Maduro en cárcel de EE.UU.; así son sus días

  2. The Guardian saca a la luz posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro
    Develan pruebas que apuntan a una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y @Donald Trump
    Internacional

    Develan pruebas que apuntan a una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro

Desde entonces, el hombre ha trabajado en casi todos los puestos importantes que usted se imagine. Fue ministro, diputado, vicepresidente y hasta presidente de la Asamblea Nacional.

Publicidad

Incluso, tuvo la banda presidencial puesta por unas cuantas horas durante los confusos eventos de abril de 2002.

A pesar de que muchos pensaron que tras la muerte de Chávez él sería el heredero natural, Cabello prefirió dar un paso al costado y respaldar a Maduro, una jugada que le permitió mantener un control total sobre las estructuras internas del partido y el aparato armado.

Publicidad

Puedes leer: Daniel Daza revela quién podría quedar como Presidente de Colombia en 2026: "Ventaja"

¿Diosdado Cabello tiene problemas judiciales?

Desde el 2014, la justicia internacional le tiene el ojo puesto por presuntas vueltas de corrupción y lavado de activos.

La cosa se puso color de hormiga cuando el gobierno de Estados Unidos aumentó la recompensa por su captura, pasando de 15 a 25 millones de dólares a inicios de 2025.

Las autoridades norteamericanas lo señalan de liderar una supuesta red llamada el “Cártel de los Soles”, integrada por altos mandos militares que facilitarían el tránsito de sustancias ilícitas hacia el exterior.

Te puede interesar

  1. Nicolás Maduro, expresidente venezolano
    Así luciría Nicolás Maduro rapado y sin bigote
    Foto: AFP
    Virales

    Así se vería Nicolás Maduro sin cabello ni bigote, ¿lo raparon de verdad en esta foto?

  2. DEA actualiza la ficha de Nicolás Maduro
    DEA actualiza la ficha de Nicolás Maduro
    /Foto: AFP
    Internacional

    La DEA actualiza afiche de Nicolás Maduro con sello de “Capturado”; así quedó su foto

Según los documentos que maneja la justicia estadounidense, se le acusa de coordinar con grupos como las FARC para mover cargamentos, proveerles armas de alto calibre —como lanzacohetes y ametralladoras— y hasta de interceder para frenar investigaciones judiciales en Venezuela.

Él, como era de esperarse, ha dicho que todo eso es puro cuento y que se trata de una persecución del "imperialismo".

En el 2024, cuando la crisis política se puso más tensa tras las elecciones, Cabello volvió al gabinete como ministro de Interior y Justicia.

Publicidad

Esta movida fue vista por los expertos como un apretón de tuercas para reforzar el control interno, especialmente cuando organismos internacionales como la ONU empezaron a señalarlo como la cabeza detrás del aparato de control estatal.

Hoy por hoy, su rol es determinante para la estabilidad del oficialismo, pues es quien asegura que la administración de Delcy Rodríguez no descanse hasta ver el regreso de Maduro.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Venezuela

Noticias