Ella es la esposa de Alex Saab, capturado en Venezuela; modelo y 20 años menor que él

Hoy, tras la sorpresiva detención de su esposo, el empresario Alex Saab, en un operativo conjunto entre el SEBIN y el FBI en Caracas, el glamour de su pasado europeo choca de frente con la cruda realidad judicial que acecha al corazón financiero del chavismo.

¿Quién es Camilla Fabri, esposa de Alex Saab?

Nacida en 1994 a las afueras de Roma, la historia de Camilla Fabri parece extraída de una novela de intriga internacional.

Antes de convertirse en una de las figuras más polémicas del entorno venezolano, Fabri buscaba el éxito en el mundo de la moda y la televisión, trabajando como vendedora en una tienda de ropa en Milán mientras aspiraba a ser presentadora.



Sin embargo, su destino cambió radicalmente al conocer a Alex Saab en un restaurante en Francia, con quien se casó en 2014 y formó una familia con tres hijos.



El ascenso económico de Fabri no pasó desapercibido para las autoridades europeas. Mientras declaraba un modesto salario mensual de 1.840 euros, la joven italiana llevaba una vida de lujos extremos que incluía el alquiler de una vivienda por 5.800 euros al mes y la propiedad de un vehículo de alta gama valorado en más de 50.000 euros.

El escándalo estalló cuando la justicia italiana detectó la compra de una propiedad de cinco millones de euros en la exclusiva Via Condotti de Roma, un patrimonio que resultaba imposible de justificar con sus ingresos legales.

En 2019, las autoridades financieras de Italia procedieron a la incautación de bienes a su nombre, incluyendo obras de arte, un apartamento de lujo y cerca de 1,8 millones de euros por presunto lavado de activos.

Las investigaciones revelaron que su esposo, señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro, la había vinculado a una red de empresas internacionales, registrándola como dueña de firmas británicas como Kinloch Investments Limited para canalizar transferencias desde paraísos fiscales.

A pesar de las sombras judiciales en Europa, Fabri encontró refugio y poder en Caracas. En un giro inesperado, pasó de ser modelo a ocupar el cargo de Viceministra para Comunicación Internacional de Venezuela, desde donde se transformó en una ferviente defensora de la "verdad de Venezuela" y de la figura de su esposo.

Durante el tiempo que Saab estuvo detenido inicialmente en Cabo Verde y luego en Estados Unidos, Fabri lideró campañas denunciando lo que calificó como un "secuestro", consolidándose como una pieza política clave dentro del régimen.

El panorama para Fabri cambió drásticamente en la madrugada del 4 de febrero de 2026. En una operación que ha sacudido los cimientos del poder en Venezuela, Alex Saab fue capturado nuevamente, esta vez en territorio venezolano y bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Este operativo, realizado en coordinación con el FBI, se produce tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la posterior destitución de Saab de su cargo como Ministro de Industria por parte de la administración interina de Delcy Rodríguez.

La captura de Saab, quien es acusado de blanquear recursos ilícitos a través de programas estatales como los CLAP, deja a Camilla Fabri en una posición de extrema vulnerabilidad.

Con investigaciones abiertas en Colombia y Europa, y con el desmantelamiento de la red de protección que le brindaba el antiguo régimen, la mujer que alguna vez desfiló en las pasarelas italianas enfrenta ahora el capítulo más oscuro de su vida política y personal, mientras la sombra de la extradición vuelve a cernirse sobre su familia.