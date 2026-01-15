Trump revela qué pasó con el que filtró información sobre Venezuela; no hubo perdón

Donald Trump volvió a poner el foco sobre Venezuela tras confirmar públicamente que la persona responsable de filtrar información gubernamental relacionada con ese país ya fue identificada y se encuentra bajo custodia.

La declaración del presidente de Estados Unidos se dio este martes y reactivó el debate político y mediático en Washington por el alcance del caso y sus implicaciones.

Según explicó Trump, las autoridades federales lograron ubicar al responsable de la filtración y avanzan en una investigación más amplia para determinar si hubo otras personas involucradas. “El filtrador ha sido localizado y ahora está en prisión. Es el filtrador de Venezuela. Podría haber otros y vamos tras ellos”, afirmó el mandatario, dejando claro que el proceso no está cerrado.

El caso está vinculado a documentos clasificados relacionados con Venezuela, un tema especialmente sensible dentro de la política exterior estadounidense. Aunque Trump no detalló el contenido específico del material filtrado, sí dejó claro que se trata de información considerada estratégica por el Gobierno federal.



¿Quién es la persona capturada por filtrar información sobre Venezuela?

Tras las declaraciones del presidente, se conoció que el detenido es Aurelio Luis Pérez-Lugones, un contratista del Gobierno federal. Su arresto se produjo en el marco de una investigación adelantada por el FBI sobre la retención indebida de información relacionada con la defensa nacional.

El Departamento de Justicia imputó a Pérez-Lugones un delito contemplado en la Ley de Espionaje, argumentando que conservó de manera ilegal material clasificado. En los documentos judiciales iniciales no se menciona de forma explícita a Venezuela ni se le acusa formalmente de haber entregado esa información a periodistas o a terceros.

Sin embargo, en un escrito posterior, los fiscales señalaron que el contratista podría representar un riesgo si quedaba en libertad provisional, al existir la posibilidad de que divulgara información sensible. Con base en ese argumento, solicitaron que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial. Una audiencia para definir su situación está programada para este jueves en Baltimore.

Trump advierte de segundo ataque 'mucho más grande' Foto: Redes de Trump

La investigación tomó un giro inesperado con el registro del domicilio de Hannah Natanson, periodista del Washington Post. Como parte del procedimiento vinculado al caso de Pérez-Lugones, agentes del FBI ingresaron a su vivienda y confiscaron su teléfono móvil y un reloj inteligente.

De acuerdo con lo informado, a la periodista se le indicó que no es objetivo de la investigación penal. No obstante, la orden judicial que autorizó el registro permanece bajo reserva y está directamente relacionada con el expediente del contratista detenido.

La actuación generó una reacción inmediata dentro del Washington Post. Su director ejecutivo, Matt Murray, calificó la medida como extraordinaria y profundamente inquietante, al considerar que sienta un precedente delicado para el ejercicio del periodismo en investigaciones de seguridad nacional.

El sindicato del diario respaldó públicamente a Natanson y advirtió que este tipo de acciones deberían preocupar a cualquier persona que defienda la existencia de una prensa libre e independiente. A su juicio, el registro de la vivienda de una periodista en este contexto abre un debate de alto impacto en Washington.

