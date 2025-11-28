Trump insulta a reportera que le pregunta sobre tiroteo en Washington: "¿Eres estúpida?"

Durante una rueda de prensa convocada después del tiroteo en Washington D. C., el presidente Donald Trump enfrentó preguntas sobre su postura respecto al origen del ataque.

El caso corresponde al ataque contra dos integrantes de la Guardia Nacional en una zona cercana a edificios federales en Washington. Autoridades identificaron al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano de afganistán que entró al país como parte de un proceso de evacuación y reasentamiento posterior a los eventos registrados en su país durante 2021.

En un momento, periodista solicitó explicaciones sobre la razón por la cual el mandatario responsabiliza a la administración anterior, dado que informes oficiales indican que el sospechoso ingresó al país mediante procesos de verificación implementados por autoridades federales.



La pregunta incomodó al presidente Trump, por lo que interrumpió y respondió con la frase: “¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida?”, de manera directa hacia la reportera. El comentario generó una reacción inmediata en la sala de prensa debido al tono utilizado en una situación pública y ante medios nacionales e internacionales.

Según información difundida por distintos portales, la reportera recordó que el sospechoso ingresó al país bajo un programa de reasentamiento implementado en 2021, supervisado por agencias de seguridad. Trump rechazó esa aclaración y señaló que miles de personas entraron sin controles rigurosos, aunque no mencionó detalles adicionales.

Tiroteo en Washington, el origen del cuestionamiento periodístico y la reacción del presidente Trump durante conferencia

El suceso ocurrió en un momento en que se discuten programas migratorios, lineamientos de seguridad y medidas aplicadas tras el retiro militar en Afganistán. La conferencia, inicialmente centrada en el ataque, implementó preguntas sobre responsabilidades administrativas y criterios empleados para permitir el ingreso de ciudadanos extranjeros durante cambios de gobierno.

Informes oficiales indican que ese programa incluía verificaciones de identidad, controles biométricos y análisis de información previa, siguiendo criterios establecidos para personas en contexto de riesgo. Las agencias responsables del procedimiento señalaron que el hombre pasó por los requisitos aplicados para ese tipo de ingreso.

Posteriormente, fuentes gubernamentales entregaron detalles del caso y confirmaron que el sospechoso fue detenido luego de una investigación que incluyó recopilación de datos, registros de actividad y testimonios de quienes se encontraban en el área del ataque. Información preliminar indicó que el hombre actuó solo, sin nexos confirmados con otros grupos.

Las palabras entre Trump y la periodista circularon rápidamente en medios digitales. Perfiles políticos, organizaciones de prensa y analistas de comunicación comentaron acerca de la relevancia de sus palabras debido al mensaje directo dirigido a la reportera en un espacio oficial.

La frase generó cuestionamientos sobre el trato hacia profesionales de medios y la forma en que autoridades responden ante consultas relacionadas con seguridad, procedimientos y decisiones del Ejecutivo.

La respuesta del presidente, el tono utilizado y el contenido del reclamo de la reportera quedaron registrados como parte del hecho informativo, sin ampliaciones posteriores a la información confirmada hasta el momento.

