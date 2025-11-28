Hermana del cantante Miguel Ayala habla de falsa liberación, ¿operativo de rescate?

Giovanny Ayala volvió a pronunciarse en medio de la angustiosa búsqueda de su hijo Miguel Ayala, desaparecido desde el 18 de noviembre mientras se desplazaba de Popayán al aeropuerto de Palmira. La familia completa ha tenido días de incertidumbre, y aunque se han aferrado a la esperanza, el panorama sigue siendo confuso y lleno de rumores que complican aún más la situación.

Desde temprano, las redes se movieron con fuerza por un supuesto anuncio de liberación que empezó a circular sin verificación. La familia, cansada de la desinformación, tuvo que salir a aclarar lo ocurrido, y fue la propia hermana de Miguel quien le puso punto final a la confusión con un mensaje contundente.

En medio de la convocatoria a una velatón en Villavicencio, Giovanny Ayala compartió nuevamente lo que siente desde hace casi diez días. Con un tono firme, dejó claro que la ausencia de su hijo ha sido una carga emocional enorme, pero también un motivo para seguir pidiendo que todo termine pronto.

El artista recordó que estas situaciones golpean directamente a las familias y alteran por completo cualquier sensación de tranquilidad. Aseguró que cada día que pasa es una mezcla entre esperanza, miedo y fortaleza, pero que no está dispuesto a renunciar a la fe, así sea lo único que permanece estable en medio de su angustia.

Además, envió un mensaje directo a quienes tienen a Miguel y a Nicolás, el mánager que iba con él en el vehículo. Les pidió que tomen una decisión humana y que permitan que ambos regresen. También señaló que ha estado orando por ellos, insistiendo en que es el único camino para que se toque el corazón de quienes manejan la situación.

Hermana del hijo de Giovanny Ayala desmiente falsa liberación y rompe el silencio

La desinformación tomó fuerza a primera hora cuando empezó a circular una imagen asegurando que Miguel y Nicolás ya estaban libres tras un operativo de rescate. La publicación se movió sin control y llegó incluso a personas cercanas a la familia, obligándolos a reaccionar de inmediato.

Valentina Ayala, hermana de Miguel, salió públicamente a desmentir la versión. En su cuenta de Instagram, compartió la imagen que se había viralizado y escribió dos palabras que frenaron todo:

“Noticia falsa”.

La joven aclaró que su hermano sigue sin regresar y que cualquier rumor distinto solo genera más dolor y confusión. También pidió respeto por el momento que están viviendo y precisó que no existe ningún anuncio real sobre una posible liberación.

Por su lado, Luis Ayala, el hermano menor, publicó uno de los mensajes más emotivos hacia Miguel. Usó sus redes para expresarle cuánto lo extraña y lo importante que es para toda la familia. Aseguró que lo está esperando, que lo considera su compañero de vida y que no pierde la esperanza de verlo volver.