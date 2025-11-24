Desesperado mensaje de Giovanny Ayala tras 6 días del secuestro de su hijo: "El reloj se paró"

La angustia de la familia Ayala llegó a un punto crítico durante una eucaristía realizada en Villavicencio, donde Giovanny Ayala habló sin filtros sobre los seis días de incertidumbre que ha vivido desde la desaparición de su hijo Miguel Ayala y del tour manager Nicolás Pantoja en el Cauca. No hubo discursos largos ni explicaciones elaboradas: el artista entró directo al dolor que lo acompaña desde la noche del secuestro.

El ambiente en el templo era silencioso. Velas, miradas fijas al altar y un aire pesado que solo tiene un lugar donde el miedo y la fe se mezclan. Allí, Giovanny tomó el micrófono, respiró profundo y soltó una frase que dejó a todos congelados: “Desarmo mi corazón para que se abran los caminos y aflojen los corazones de quienes lo tienen”.

Con la voz quebrada, admitió que desde esa noche siente que el tiempo se detuvo. “Desde ese momento, el reloj se paró. No sé si es de día o de noche”, dijo, dejando claro que la angustia se volvió su rutina. Para él, la vida quedó en pausa, esperando solo una cosa: noticias de su hijo.

El cantante habló de noches sin dormir, de la impotencia de no tener respuestas y del silencio que sigue rodeando la situación. Afirmó que lo único que quiere es que todo recupere la calma, que Miguel regrese y que esta pesadilla termine. Sus palabras, sinceras y sin adornos, lograron que varios asistentes también derramaran lágrimas.

Mensaje de mamá de joven secuestrado junto a Miguel Ayala

Mientras Giovanny compartía su dolor, otros familiares vivían su propio tormento. Especialmente la madre de Nicolás Pantoja, quien también tomó la palabra al final de la eucaristía. Con la voz entrecortada, defendió la integridad de su hijo y la de Miguel, recordando que “solo trabajan y acompañan a un artista que le canta al pueblo”. Dejó claro que los jóvenes no tienen relación alguna con grupos del conflicto ni con actividades al margen de la ley.

Patricia Pantoja describió a Nicolás como un muchacho trabajador, disciplinado y con sueños definidos. Contó que combina su labor como tour manager con actividades en bienes raíces y con sus estudios de Derecho. Además, mencionó su presencia activa en redes sociales, especialmente en TikTok, donde suele compartir mensajes motivacionales, vivencias laborales y parte de su rutina diaria. Ese contenido ha conectado con miles de personas que ahora también siguen de cerca su situación.

La desaparición ocurrió en un trayecto entre Popayán y Cali, cuando Miguel y Nicolás se desplazaban por la vía Panamericana después de una presentación en el departamento. Desde entonces, no ha habido información clara sobre su paradero ni sobre el grupo que los retiene. La incertidumbre aumenta con cada hora que pasa.