Nuevas noticias del secuestro de Miguel Ayala en el Cauca: esto es lo último que se conoce

Nuevas noticias del secuestro de Miguel Ayala en el Cauca: esto es lo último que se conoce

Autoridades revelan nuevos detalles sobre el secuestro de Miguel Ayala y su mánager en la vía Panamericana. Esto es lo que se conoce del caso que ocurrió en el Cauca.

¿Qué se sabe del secuestro de Miguel Ayala en el Cauca?
/Foto: Instagram Miguel Ayala
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

El caso de Miguel Ayala, hijo del reconocido artista de música popular Giovanny Ayala, tomó fuerza nacional luego de que se confirmara que él y su mánager fueron secuestrados en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca. La situación ocurrió en la noche del martes 18 de noviembre, cuando el joven, de 23 años, regresaba de un fin de semana lleno de presentaciones en varios corregimientos caucanos.

Miguel, que venía impulsando su carrera como cantante en escenarios locales, había cumplido una agenda de conciertos que lo tuvo recorriendo caminos rurales donde la música popular suele mover grandes públicos. Tras finalizar sus compromisos, emprendió camino hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, con la intención de tomar un vuelo hacia otra ciudad del país. Sin embargo, el trayecto entre Popayán y Cali terminó convirtiéndose en una emergencia que hoy tiene en alerta a las autoridades.

Puedes leer: Aparece foto de joven secuestrado junto a Miguel Ayala y disidencias publican video

Según el reporte entregado por la Policía del Cauca, el joven viajaba en una camioneta particular junto al conductor y su mánager. Todo avanzaba con normalidad hasta llegar a la vereda El Túnel, en zona rural de Cajibío. Allí, alrededor de las 8 de la noche, la camioneta fue interceptada por dos vehículos que les cerraron el paso de manera repentina. De estos automotores descendió un grupo numeroso de hombres armados que, sin dar espacio a ninguna reacción, rodearon la camioneta y separaron a las víctimas.

Mientras que Miguel y su mánager fueron obligados a subirse a uno de los vehículos de los captores, el conductor quedó abandonado en el punto del ataque. Él fue quien, minutos después, dio aviso a las autoridades sobre lo ocurrido, detallando la rapidez del procedimiento y la cantidad de sujetos involucrados.

La Policía del Cauca señaló que, de manera preliminar, se cree que los responsables dirigieron a los dos retenidos hacia el norte del departamento, una zona donde históricamente han operado estructuras armadas con amplio control territorial. Aunque no hay confirmación sobre qué grupo está detrás del caso, las autoridades recordaron que en esa región tienen presencia los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.

Puedes leer: Al borde del llanto, Giovanny Ayala le pide a Petro ayuda urgente para su hijo

El Gaula adelantó operativos desde la noche misma del secuestro. Equipos especializados en investigación e inteligencia están revisando rutas, accesos, movimientos de grupos ilegales y cualquier señal que permita ubicar a Miguel y a su mánager. Las autoridades han insistido en que cada minuto es determinante, por lo que mantienen un despliegue permanente en zonas rurales y corredores donde estos grupos suelen movilizarse.

La situación genera aún más preocupación debido a que Miguel venía ganando visibilidad como artista emergente. Durante este año hizo varias presentaciones en fiestas municipales, ferias locales y eventos privados, donde interpretaba parte del repertorio que hizo famoso a su padre. También impulsaba sus propios temas, como ‘Llorar’, que promocionaba activamente en redes sociales.

Muchos recuerdan además su participación en el concurso ‘Yo me llamo’ en 2023, donde llegó caracterizando a su padre. Aunque no logró avanzar, la experiencia le permitió consolidar una imagen pública que lo llevó a escenarios más amplios en los meses siguientes.

