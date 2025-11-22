Publicidad

Al borde del llanto, Giovanny Ayala le pide a Petro ayuda urgente para su hijo

Al borde del llanto, Giovanny Ayala le pide a Petro ayuda urgente para su hijo

El secuestro de Miguel Ayala tomó un nuevo rumbo tras un video de las disidencias. Su padre, Giovanny Ayala, pidió entre lágrimas al presidente Petro que intervenga por su hijo.

Giovanny Ayala le pide a Petro ayuda urgente para la liberación de su hijo
Giovanny Ayala le pide a Petro ayuda urgente
/Foto: Instagram Miguel Ayala /AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 22 de nov, 2025

El regreso de Miguel Ayala a Bogotá quedó interrumpido la tarde del martes 18 de noviembre, cuando un grupo de hombres armados bloqueó su ruta en una carretera del Cauca. Desde ese momento, ya pasaron cuatro días sin rastro del joven artista de 23 años, hijo del reconocido cantante colombiano Giovanny Ayala. Junto a él también fue retenido su mánager, Nicolás Pantoja, quien lo acompañaba después de varias presentaciones en la zona.

Miguel había estado en Popayán ofreciendo shows y encuentros musicales, siguiendo la línea artística de su padre dentro de la música popular. Tras cumplir con su agenda, él y Nicolás se dirigían a Cali para tomar un vuelo rumbo a Bogotá.

El trayecto avanzaba sin contratiempos hasta que dos carros y una moto atravesaron el camino y un grupo numeroso de hombres descendió para impedirles continuar. Desde ese momento, la información más clara provino del conductor del vehículo, quien fue liberado posteriormente.

Las primeras versiones señalaron a las disidencias de las Farc como responsables del secuestro, específicamente al frente Jaime Martínez. Sin embargo, este capítulo dio un giro inesperado la noche del viernes 21 de noviembre, cuando ese mismo grupo publicó un video negando cualquier relación con la desaparición de Miguel y su mánager.

El mensaje, que circuló entre periodistas del Cauca, insiste en que su nombre está siendo usado por otros actores para generar confusión. Además, mencionan que la zona donde ocurrió el secuestro, el punto conocido como El Túnel, es un sitio con presencia militar constante, pero donde aún se presentan retenciones y robos de vehículos.

Secuestro de Miguel Ayala: video de las disidencias cambia el rumbo
Secuestro de Miguel Ayala: video de las disidencias cambia el rumbo
/Foto: Instagram @miguelayala

El pedido directo de Giovanny Ayala al presidente Petro

En la mañana del sábado 22 de noviembre, el artista apareció en su cuenta de Instagram con la voz quebrantada, visiblemente afectado y con signos claros de haber estado llorando. En el video, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que intervenga en la liberación de su hijo.

“El que tiene a su dolor lo llora”, empezó diciendo, agradeciendo el apoyo que ha recibido en medio de esta situación. Luego habló de Miguel, describiéndolo como un joven lleno de sueños, lejos de cualquier conflicto, dedicado por completo a la música. También mencionó a Nicolás, el mánager que lo acompaña prácticamente todo el tiempo en sus giras y compromisos.

Giovanny pidió “prudencia” y recalcó que esta no es una situación para tomar a la ligera: “Estos no son memes, esto es la vida real”. Su mensaje fue contundente: pidió que quienes tengan a los jóvenes recapaciten y los liberen, y solicitó al Gobierno intervenir para ayudar a traerlos de regreso.

