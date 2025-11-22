Publicidad

Hallan sin vida a reconocido actor tras ser reportado como desaparecido; tenía 25 años

El actor se ganó desde muy temprana edad la admiración de numerosos televidentes, gracias a su talento y a la manera en que participó en reconocidos programas.

Esteban de León fue encontrado sin vida a sus 25 años
Hallan sin vida a reconocido actor tras ser reportado como desaparecido; tenía 25 años
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de nov, 2025

La industria del entretenimiento se viste de luto tras confirmarse que fue hallado sin vida la ex estrella infantil, Esteban de León. El joven de 25 años, fue localizado sin vida en un terreno, lo que generó una profunda conmoción entre sus fans y la audiencia que lo vio crecer en televisión.

De León era conocido por participar en el reality show "Canta Conmigo", un programa transmitido en su natal Panamá que lanzó al estrellato a varios jóvenes, esto gracias a su carisma, voz y presencia escénica lo convirtieron en un favorito del público.

Puedes leer: Joven de 15 años fallece tras “broma” en taller de carpintería; le hicieron de todo

Sumado a esto, se conoció que la familia del ex participante reportó su desaparición el pasado 31 de octubre. Durante este tiempo, las redes sociales hicieron eco del pedido de paradero, difundiendo fotografías de Esteban de León, además de información relacionada para encontrarlo con tiempo.

Lastimosamente, el cuerpo de Esteban de León fue localizado en el sector 3 de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de diciembre en Panamá. Dicho hallazgo ocurrió durante los primeros días del mes de noviembre, al punto que el cuerpo fue encontrado envuelto en plástico. Adicionalmente, en la escena se encontró la camioneta que manejaba, la cual según las autoridades fue calcinada.

¿Qué más se conoció en el caso de Esteban de León?

Una vez se encontró el cuerpo del joven, las autoridades pertinentes realizaron la necropsia, en donde se determinó que el cuerpo de la ex estrella infantil no presentaba heridas visibles, por lo que se realizaron estudios adicionales para conocer las verdaderas causas de su fallecimiento.

Puedes leer: ¡Luto en la TV! Fallece reconocido actor de telenovelas; tenía 87 años

No obstante, las autoridades confirmaron la detención de una persona por su presunta participación en la desaparición de Esteban de León. Ante esto, las investigaciones siguen abiertas, y las autoridades locales aseguran que continuarán con las indagatorias para esclarecer todos los detalles del caso.

La noticia del fallecimiento del joven inundaron las redes sociales con mensajes de respaldo al punto que El Teatro Pacific de Panamá, donde trabajaba, emitió un comunicado expresando su profundo cariño y respeto por la memoria del artista.

"Acompañamos con profundo cariño a nuestra querida Nini de León, parte de nuestro equipo, y a todos sus seres queridos en este momento de dolor. Sabemos que no existen palabras que puedan aliviar la pena, pero sí el abrazo solidario y el respeto por la memoria de quien fue amado", es el mensaje que colocó el Teatro Pacific para despedir al actor.

