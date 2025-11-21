¡Luto en la TV! Fallece reconocido actor de telenovelas; tenía 87 años

La comunidad artística del entretenimiento se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de José Antonio Estrada a la edad de 87 años, también conocido como "El Chino Estrada", el actor fue una figura emblemática de las artes escénicas en México.

Originario de Baja California Sur, José Antonio Estrada construyó una gran trayectoria que abarcó el cine, el teatro, la televisión y la publicidad. Sus inicios se remontan a la década de 1950, cuando arrancó con las artes escénicas en una catedral de su ciudad natal.

Puedes leer: Fallece reina de belleza tras accidente de tránsito; así la despidieron



A lo largo de su carrera, demostró una gran habilidad y versatilidad. Al punto que alcanzó a participar en 40 producciones nacionales e internacionales, así mismo, tuvo una relación profesional cercana con el productor Ernesto Alonso. De igual forma, se conoció que su trabajo lo consolidó como un gran artista y lo llevó a ser considerado una figura de orgullo para México.



El actor participó en series como ‘Mujeres Asesinas’, ‘Vecinos’, ‘Esta historia me suena’, ‘La Madrastra’, ‘El Vato’, ‘La Candidata’, y varios capítulos de ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’. Su participación también incluyó proyectos como ‘Los Simuladores’, ‘Cuando sea joven’, ‘Yo soy Pepito’, ‘Yago’, y ‘Amor de Barrio’.



¿Qué más se conoció de José Antonio Estrada?

En sus últimos años José Antonio Estrada decidió incursionar en plataformas digitales, esto al participar en el canal de Youtube de comedia ‘¡Qué Parió!’. En este espacio, aparecían sketech virales y el actor se convirtió en una figura recurrente para los cibernautas, gracias a su carisma y forma de ser.

Puedes leer: Fallece reconocida mariachi en inesperadas condiciones; así la despidieron

Tanto es así que dentro del programa ¡Qué Parió! Este actor tenía el rol del "abuelito", un personaje que se convirtió en un clásico del canal de comedia. Tanto es así la unión que hubo con este grupo de trabajo, los encargados de entregar esta noticia de su partida, además de comentar un mensaje de despedida. “Gran actor y excelente persona. Amó la actuación hasta sus últimos días. Disfrutábamos mucho todos los llamados con él. Abrazo fuerte a toda su familia”.

Publicidad

Publicidad

De igual forma, una vez se conoció la noticia, muchos cibernautas compartieron mensajes póstumos al actor."Maratón de sketches donde salió el abuelito", "El mejor ejemplo de un abuelo latino en la artisteada que en paz descanse,un gran ejemplo de hacer lo que te gusta hasta el final", entre otros.

Mira también: La millonada que valen los anillos de Luis Alfonso: el cantante los enseña sin filtros