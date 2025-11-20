Fallece reina de belleza tras accidente de tránsito; así la despidieron

Se conoció un video de vigilancia en el que se muestra el momento exacto en donde ocurrió un accidente de tránsito que le costó la vida a Ivana López de 15 años, quien se había convertido en Flor de la Feria 2024-2025 de Nueva Concepción, Escuintla de Guatemala.

De igual forma, se conoció que el video fue difundido en redes sociales, donde se muestra que un conductor de motocicleta arrolló a la joven cuando este se desplazaba en su vehículo automotor durante la noche del pasado 13 de noviembre.

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad mostraron como Ivana López avanzaba a una velocidad moderada cuando un motociclista invadió su carril a gran velocidad, impactandola de frente, situación que provoca que la menor de edad pierda la vida de manera instantánea. Esto, mientras el conductor responsable se dió a la fuga.



¿Qué más se conoció del fallecimiento de Ivana López?

Hasta el momento las autoridades de Guatemala no han informado sobre la detención de personas por este accidente. Sin embargo, se conoció que las grabaciones difundidas en redes sociales son el soporte que hay para hacer la respectiva investigación sobre esta situación que generó varias reacciones en redes sociales.

Sumado a esto, se conoció que la Municipalidad de Nueva Concepción declaró luto municipal, colocó la bandera a media asta y expresó sus condolencias a la familia. En su comunicado, resaltó la calidez y participación de Ivana López en actividades locales y la cercanía que mantenía con la comunidad de su ciudad natal.

Ivana López había sido elegida para representar al municipio en 2024 y se preparaba para entregar su cargo en los próximos meses y tras su fallecimiento miles de personas asistieron a su funeral, depositando flores y varios recuerdos junto a los títulos que había alcanzado la joven desde su infancia.

Por lo cual, su fallecimiento enluta a su familia, amigos y las personas, además de los miles de mensajes publicados en redes sociales tras el conocimiento del video, en el cual cuestionaron los motivos por qué una adolecente se encontraba conduciendo una motocicleta sin supervisión, además de no contar con la edad mínima requerida para tener una licencia de manejo en Guatemala.

