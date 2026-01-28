Se conoce el verdadero estado de Nicolás Maduro en cárcel de EE.UU.; así son sus días

Tras su captura el pasado 3 de enero de 2026, el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta una realidad radicalmente distinta en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York. A pesar de la gravedad de su situación jurídica y las duras condiciones de reclusión, se conoció como se encuentra este durante la prisión.

Según declaraciones de su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra para AFP, su padre se encuentra en un estado de ánimo positivo a pesar del encierro. Estas son las claves sobre su condición actual, tanto es así que confirmó que él “está de buen humor”, además que logró sanar de una lesión de rodilla que tenía.

Por otro lado, afirmó que su entorno insiste en que la captura es un "secuestro" y que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha declarado la "falta temporal", por lo que no se han planteado nuevas elecciones en el país, esto mientras Delcy Rodríguez es la mandataria interina de este país.



¿Cómo es el día a día de Nicolás Maduro?

Para el canal CNN, Hugh Hurwitz, exdirector de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, afirmó que el espacio donde Nicolás Maduro pasa sus horas es sumamente austero, afirmando que MDC Brooklyn es un lugar aterrador y violento, apodado por muchos como el "infierno en la tierra".

Así mismo, afirmó que la jornada comienza puntualmente a las 6:00 a. m. con el sonido de una ruidosa alarma que marca el inicio de las actividades. Donde también afirmó que es posible que el ex líder de Venezuela se la pase 23 horas encerrado en la celda debido a que es un recluso de alto nivel y tiene que estar separado de la población.

“No sé si lo estarán encerrando en su celda 23 horas al día… pero sin duda está en una unidad de máxima seguridad donde nadie puede acceder a él. Estoy seguro de que lo mantienen separado de los demás reclusos. Si lo ponen con alguien, es con alguien que ya han investigado y saben que no va a ser un problema. La alarma suena a las 6:00 a. m.”

Por otro lado, otros expertos afirmaron que su celda es un cuarto de bloques de hormigón de aproximadamente 2x3 o 3x3 metros, un espacio tan pequeño que se puede recorrer por completo en apenas cinco segundos, mientras que su cama es de acero con un colchón delgado.

