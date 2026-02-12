Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Un menor de edad era quien manejaba carro que le costó la vida a dos mujeres en Bogotá

Un menor de edad era quien manejaba carro que le costó la vida a dos mujeres en Bogotá

Se conoció que quien habría causado el accidente en la Autopista Norte era un menor de edad, quien habría cometido varias infracciones en medio de los hechos.

Menor habría ocasionado el accidente en la Autopista Norte
Un menor de edad era quien manejaba carro que le costó la vida a dos mujeres en Bogotá
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

En la noche de este miércoles 11 de febrero de 2026, se presentó un siniestro vial, ocurrido en la Autopista Norte con calle 240, en sentido sur-norte de Bogotá a Chía, el cual cobró la vida de dos mujeres, quienes eran madre e hija y se encontraban dirigiéndose a una zona del norte de la ciudad.

Las autoridades comentaron que el accidente se registró a las 11:40 de la noche. En el cual, información de los testigos y cámaras de seguridad muestran cómo un vehículo de alta gama se desplazaba a gran velocidad por la Autopista Norte y en un intento por adelantar a un bus de la empresa Copetran, que tenía como destino la ciudad de Bucaramanga fue lo que desencadenó la tragedia.

Puedes leer: Ellas eran las dos mujeres que fallecieron en accidente de la Autopista Norte; madre e hija

De igual forma, mencionaron que el conductor del automóvil de lujo no se percató de que una volqueta se disponía a ingresar a una estación de servicio. Por lo cual, el carro golpeó a la camioneta, y después terminó impactando con un segundo automóvil, en el cual se movilizaban las víctimas.

Mientras que el carro de lujo terminó incrustado en una zanja del separador central, el vehículo de las mujeres quedó totalmente destrozado en mitad de la vía.

¿Un menor de edad involucrado en el siniestro de la Autopista Norte?

De acuerdo con las autoridades, la tragedia ocurrió por la imprudencia de quien conducía el vehículo de alta gama, el cual era un Mercedes Benz. Algunas versiones señalan que se trata de un menor de edad, cuya identidad se mantiene bajo reserva, por parte de las autoridades. Sin embargo, otros reportes identificaron al conductor como un joven de 20 años.

Puedes leer: Mujer es herida con arma traumática en robo en el norte de Bogotá; había sacado millones

Por otro lado, las autoridades de tránsito analizaron los hechos para determinar las causas de esto, donde por información de los testigos el vehículo iba a una alta velocidad. Así mismo, la policía le realizó la prueba de alcoholemia para determinar si este conducía bajo los efectos del alcohol.

Cabe destacar que este accidente en la Autopista Norte apagó la vida de dos mujeres identificadas como Edna Rodríguez, de 35 años, y Rosario Rodríguez, de 72 años. Edna, quien iba al volante del vehículo impactado, falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos debido a la gravedad del choque.

Por su parte, Rosario Rodríguez, quien viajaba como copiloto fue rescatada con vida de entre los hierros retorcidos. Esta fue trasladada de urgencia a la Clínica de la Sabana, donde el personal médico intentó salvarle la vida durante varias horas. Sin embargo, terminó perdiendo la vida debido a las heridas.

