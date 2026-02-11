Esto se sabe sobre DJ Dever, cartagenero desaparecido: “Lo amarraron y le quitaron la ropa”

La champeta en Cartagena de Indias atraviesa horas de tensión tras conocerse la desaparición del DJ cartagenero Dever, reconocido animador de eventos y figura habitual en presentaciones del género urbano.

El reporte encendió las alarmas entre familiares, colegas y seguidores, quienes esperan noticias claras sobre su paradero luego de un episodio ocurrido cuando se dirigía a una presentación fuera de la ciudad.

Puedes leer: ¡Luto en la música! Fallece reconocido exponente de la champeta nacional



De acuerdo con versiones conocidas por personas cercanas al artista, todo comenzó con una supuesta contratación para un espectáculo privado.

Una mujer, presuntamente desde la región del Urabá, habría contactado al equipo del DJ con la intención de organizar una fiesta en el sector de Tubará, específicamente en Playa Mendoza. Tras confirmar la fecha, Dever emprendió el viaje acompañado de su staff, convencido de que se trataba de un compromiso más dentro de su agenda habitual.

¿Qué pasó en la última fiesta de DJ Dever?

Según el testimonio recogido por personas del entorno del artista, al llegar al sitio, Dever empezó a notar comportamientos extraños. Esa sensación lo llevó a comunicarse con su pareja, a quien le envió la ubicación en tiempo real y le advirtió que “algo raro estaba pasando”. Poco después, los organizadores del evento le habrían indicado que el pago se haría en efectivo, lo que aumentó sus dudas.

Publicidad

Fue en ese punto cuando, según una fuente cercana, la situación se tornó más tensa. El DJ y parte de su equipo habrían sido retenidos y despojados de sus pertenencias.

El relato es contundente y ha causado impacto en el medio artístico: “Se lo llevan, lo amarran, le quitan la ropa y proceden a amarrar a las bailarinas”, aseguró una persona que conoce de primera mano lo ocurrido.

Publicidad

De acuerdo con esta versión conocida por El Universal, las bailarinas que acompañaban la presentación habrían sido dejadas en libertad durante la mañana del miércoles 11 de febrero. No obstante, desde ese momento no se volvió a tener información directa sobre Dever, lo que incrementó la preocupación de su familia y del gremio musical en Cartagena.

DJ Dever

Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Cartagena se pronunció oficialmente. La administración distrital informó que se activaron los protocolos de coordinación con las autoridades del Atlántico, región donde ocurrieron los hechos. Desde el Distrito señalaron que el caso está en manos de los organismos competentes de esa zona y que existe comunicación constante con la familia del artista.

Mientras avanzan las verificaciones, el entorno cercano de Dever insiste en que la última información clara provino del propio DJ, cuando alertó a su pareja sobre el lugar en el que se encontraba y compartió su ubicación. Ese dato se ha convertido en una de las principales pistas para establecer qué ocurrió después y hacia dónde pudo haber sido llevado.

Puedes leer: Toxi Costeña enciende con su comentario: "Las mujeres deben estar en casa"

Publicidad

Por ahora, el gremio de la champeta en Cartagena se mantiene en alerta y a la espera de novedades. Colegas y conocidos han pedido que se esclarezca lo sucedido y que se logre conocer el paradero del DJ, cuya desaparición ha dejado un vacío de incertidumbre entre quienes lo conocen por su trabajo en tarima y su cercanía con el público.

