Salen a la luz los posibles responsables del caso de Gustavo Aponte; serían peligrosos

El fallecimiento del empresario Gustavo Aponte, ocurrido el pasado 11 de febrero de 2026, conmocionó a todos, por la precisión que ocurrió el del ataque. Se conoció que él era un hombre de negocios ampliamente reconocido por su trayectoria en la industria del arroz, los plásticos y la ganadería, además de ser una figura activa en la sociedad y profundamente devoto de la Virgen de Fátima.

Por lo cual, se conoció que una de las principales hipótesis que manejan las autoridades, según fuentes de la Sijín citadas por el medio de comunicación revista Semana, es que el crimen fue ejecutado por las denominadas "oficinas de sicarios". Esto debido a la meticulosidad que le arrebató la vida a Aponte.

Las cámaras de seguridad del sector captaron un detalle inquietante: el sicario no vestía prendas informales para facilitar una huida rápida, sino que estaba camuflado bajo un traje y corbata. Esto con el fin de pasar desapercibido en el entorno empresarial de la calle 85 antes de disparar a quemarropa contra las dos personas.



Un elemento clave que refuerza esta hipótesis son las amenazas de extorsión que el empresario habría recibido previamente, las cuales fueron confirmadas por el periodista y amigo cercano de la víctima, Felipe Arias, quién declaró en redes sociales que este estaba siendo presionado.



¿Qué más se conoció del caso de Gustavo Aponte?

Tras el ataque cometido contra Gustavo Aponte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó la ejecución como “milimétrica”, afirmando que ya tenían analizado los movimientos de Gustavo Aponte, por lo cual, invitó a todos los actores del Estado para ayudar la investigación de este hecho.

“Todos los actores del Estado debemos unirnos; estos hechos rompen la confianza de la ciudad y dirigimos todas las capacidades para capturarlos”, afirmó en rueda de prensa el alcalde Carlos Fernando Galán. Además comentó que ya tienen 50 horas de video para buscar a los responsables.

Mientras avanzan las pesquisas, familiares y allegados han compartido recuerdos que dibujan el perfil humano de las víctimas. Miguel Ángel Gutiérrez, hermano del escolta, explicó que llevaba entre cuatro y cinco años trabajando en el esquema de seguridad del empresario.

Actualmente, la Sijín y la Policía Metropolitana se encuentran investigando todas las pruebas que permitan identificar no solo a quienes apretaron el gatillo, sino a quienes ordenaron el ataque desde las sombras. Mientras tanto, el dolor de la familia Gustavo Aponte afirmó que la situación del país debe cambiar.

