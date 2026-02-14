Triste San Valentín: joven muere tras recibir flores de falso domiciliario en Barranquilla

Lo que prometía ser una tarde especial de San Valentín terminó convirtiéndose en una escena de dolor y desconcierto en el suroccidente de Barranquilla.

Una joven de apenas 22 años perdió la vida en la puerta de su vivienda luego de recibir un ramo de flores de manos de un hombre que se hizo pasar por domiciliario y que luego le disparó.

El crimen ocurrió hacia la 1:25 p. m. en el barrio Los Ángeles II, cuando los disparos rompieron la calma de la jornada. La víctima, identificada como Yainis Paola Contreras Acosta, en otros reportes señalada como Yeinis Paola Contreras Orozco, de 24 años, abrió la puerta de su casa ubicada en la carrera 11 con calle 111A-18 para recibir lo que parecía ser un detalle propio de la fecha.

Según relataron vecinos, el hombre llegó con un ramo de flores y se presentó como repartidor. La joven recibió el arreglo y, al darse la vuelta para ingresar nuevamente a su vivienda, el sujeto desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.



San Valentín que terminó en tragedia

Familiares reaccionaron de inmediato al escuchar las detonaciones. En medio de la desesperación, trasladaron a la joven en un taxi hasta el Camino El Pueblito. Sin embargo, ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

La escena dejó consternados a los residentes del sector, quienes aún no comprenden cómo un gesto asociado al amor y la celebración pudo convertirse en el vehículo de un ataque.

Publicidad

La fecha de San Valentín, tradicionalmente vinculada a flores, mensajes y sorpresas, quedó marcada por el luto en esta vivienda barranquillera.

La Policía Metropolitana confirmó que la víctima recibió impactos de arma de fuego y que el caso es materia de investigación. En un comunicado oficial señalaron que el agresor utilizó la fachada de domiciliario para acercarse sin levantar sospechas.



Investigación en curso tras el violento San Valentín

Las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad en la zona con el objetivo de identificar al responsable y esclarecer los móviles del crimen. Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis, y los investigadores trabajan para determinar si se trató de un ataque dirigido o si existían amenazas previas.

Publicidad

Mientras tanto, familiares y amigos de la joven intentan asimilar la pérdida en medio de una fecha que, irónicamente, celebraba el afecto y la cercanía. La comunidad se ha unido en mensajes de solidaridad y exige justicia para que el responsable responda ante las autoridades.

Este doloroso episodio recuerda que, incluso en días destinados a celebrar el amor como San Valentín, la violencia puede irrumpir de manera inesperada. La investigación continúa y la ciudad permanece atenta a los avances que permitan esclarecer este crimen que hoy enluta a una familia barranquillera.

Mira también: Esto hacía el empresario Gustavo Aponte horas antes de su fallecimiento en Bogotá