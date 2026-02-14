Publicidad

TransMilenio le pone romanticismo al transporte y celebra San Valentín con los usuarios

TransMilenio le pone romanticismo al transporte y celebra San Valentín con los usuarios

Aunque el 14 de febrero no es una fecha oficial en Colombia, el sistema de transporte de Bogotá se sumó a la conversación con mini historia sobre esos amores que duran lo que dura un trayecto.

Este San Valentín, TransMilenio le puso un toque romántico a los viajes de los usuarios
Imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
14 de feb, 2026

En Bogotá, TransMilenio es uno de los principales sistemas de transporte público y moviliza a millones de personas todos los días. Sus buses articulados y estaciones hacen parte de la rutina diaria de estudiantes, trabajadores y familias que atraviesan la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente.

Más allá de ser un medio de movilidad, también se ha convertido en un escenario donde se cruzan historias, encuentros y momentos inesperados.

Puedes leer: Mensajes de San Valentín para enviar a mi amante: frases directas y discretas

Cada 14 de febrero se conmemora el Día de San Valentín. Aunque no es una fecha oficial en Colombia ni hace parte del calendario festivo nacional, muchas personas suelen celebrarla con mensajes, detalles y publicaciones en redes sociales dedicadas al amor y la amistad.

Las marcas y entidades también aprovechan la fecha para sumarse a la conversación con contenidos alusivos al romanticismo, los recuerdos y las emociones.

Mensaje de TransMilenio para sus usuarios en San Valentín

Este año, TransMilenio no se quedó atrás y decidió enviar un curioso mensaje de San Valentín que llamó la atención de sus usuarios.

A través de sus redes sociales, el sistema compartió una publicación acompañada de una serie de imágenes tipo mini historia que retrataban una escena cotidiana dentro del transporte público: dos personas que se miran, una sonrisa tímida y ese instante que parece detener el tiempo en medio del trayecto.

El texto que acompañó la secuencia fue breve, pero cargado de significado:

“A veces el amor dura lo que dura un trayecto.Una mirada.Una sonrisa.Y ‘próxima estación…’”.

La publicación cerró con una invitación directa a los seguidores: dejar un corazón si alguna vez habían vivido algo similar, junto al mensaje San Valentín en TransMi. La combinación entre las imágenes y el texto logró conectar rápidamente con quienes se sintieron identificados con esas historias fugaces que nacen y terminan en cuestión de minutos.

Las imágenes funcionaban como una narración visual corta, en la que no era necesario un diálogo extenso para entender lo que ocurría.

Puedes leer: Tarjetas para San Valentín: ideas bonitas para enviar por WhatsApp

La escena representaba esos amores pasajeros que surgen en medio de la rutina diaria: miradas que se cruzan en un bus lleno, sonrisas discretas en una estación o conexiones que no pasan de un instante porque llega el anuncio de la siguiente parada.

Con esta publicación, TransMilenio se sumó a la conversación de San Valentín desde un ángulo distinto, resaltando que incluso en medio del afán y la rutina diaria, también hay espacio para las emociones. Aunque, como decía su mensaje, a veces el amor dure solo lo que dura un trayecto.

Mira también: Mechoneada en TransMilenio: mujeres se enfrentaron mientras pasajeros las alentaban

