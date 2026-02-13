Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Tarjetas para San Valentín: ideas bonitas para enviar por WhatsApp

Tarjetas para San Valentín: ideas bonitas para enviar por WhatsApp

Encuentra ideas de tarjetas para San Valentín este 14 de febrero y espacios para elegir las mejores según tu estilo y tu mensaje.

Tarjetas para enviar en San Valentín
Tarjetas para enviar en San Valentín
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

El Día de los Enamorados o San Valentín sigue siendo una de las fechas más movidas en mensajes, dedicatorias y detalles digitales. Cada año, miles de personas buscan tarjetas para enviar por WhatsApp, redes sociales o correo electrónico, ya sea para su pareja, para alguien especial o incluso para amigos cercanos.

Las tarjetas se han convertido en una forma rápida y bonita de decir “me importas” sin necesidad de grandes producciones.

Puedes leer: Qué mensaje enviarle a tu esposa, novia o amante este 14 de febrero por WhatsApp

Hoy en día, las tarjetas para San Valentín no solo son físicas. Las versiones digitales dominan las búsquedas, porque se pueden enviar en segundos y permiten personalizar el mensaje según el tipo de relación.

Hay diseños clásicos con corazones, otros con ilustraciones modernas, algunos con frases cortas y otros que solo tienen imagen para que cada persona escriba su propio texto.

Una de las tendencias más fuertes es elegir tarjetas según el tono del mensaje. No todos buscan lo mismo: algunos quieren algo romántico, otros algo divertido y muchos prefieren un diseño neutro para evitar exageraciones.

Tarjetas románticas

Estas son las más tradicionales. Suelen tener colores rojos, rosados y blancos, con ilustraciones de corazones, flores o parejas. Funcionan bien para mensajes largos o dedicatorias personales.

Tarjetas románticas- San Valentín
Tarjetas románticas- San Valentín
/Foto
Tarjetas románticas- San Valentín
Tarjetas románticas- San Valentín
/Foto

Tarjetas románticas- San Valentín
Tarjetas románticas- San Valentín
/Foto

Tarjetas sencillas

Muchas personas prefieren diseños minimalistas: fondo claro, un pequeño corazón y una frase corta. Estas tarjetas se usan mucho para estados de WhatsApp o historias de Instagram.

Tarjetas sencillas- San Valentín
Tarjetas sencillas- San Valentín
Pinterest
Tarjetas sencillas- San Valentín
Tarjetas sencillas- San Valentín
Pinterest
Tarjetas sencillas- San Valentín
Tarjetas sencillas- San Valentín
Pinterest

Tarjetas divertidas

También hay tarjetas con mensajes graciosos o ilustraciones tipo caricatura. Son populares entre parejas que prefieren un tono más relajado o entre amigos que quieren compartir algo sin tanta seriedad.

Tarjetas divertidas- San Valentín
Tarjetas divertidas- San Valentín
/Pinterest
Tarjetas divertidas- San Valentín
Tarjetas divertidas- San Valentín
/Pinterest

Tarjetas divertidas- San Valentín
Tarjetas divertidas- San Valentín
/Pinterest
Tarjetas divertidas- San Valentín
Tarjetas divertidas- San Valentín
/Pinterest

Puedes leer: Los mensajes más lindos para enviar por WhatsApp este Día de San Valentín

Otro punto clave es el formato. Las tarjetas cuadradas se adaptan mejor a Instagram, mientras que las verticales funcionan perfecto para historias y estados. Las horizontales siguen siendo útiles para enviar por chat o correo electrónico.

Elegir el formato correcto hace que el detalle se vea mejor sin necesidad de editar.

Las tarjetas digitales se han vuelto una solución práctica para quienes no pueden entregar un regalo físico. Con una imagen bien elegida y un mensaje corto, se logra el mismo impacto emocional que con una tarjeta tradicional. Además, muchas personas guardan estas imágenes como recuerdo, lo que les da un valor adicional.

Mensaje lindos para San Valentín
/Foto: IA

