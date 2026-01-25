Indignación por influencer que hace y graba actos indebidos en buses de Transmilenio

Una nueva polémica se tomó las redes sociales en Bogotá luego de que se difundieran varios videos protagonizados por un joven creador de contenido que, con la intención de ganar visualizaciones, realizó actos indebidos dentro de buses del sistema de transporte masivo de la capital.

Las imágenes, compartidas principalmente en TikTok, muestran cómo el influencer libera sustancias de olor desagradable en espacios cerrados, provocando incomodidad, molestia y preocupación entre los pasajeros que nada tenían que ver con la grabación.

La situación generó un fuerte rechazo colectivo, ya que muchas personas consideran que este tipo de conductas sobrepasan los límites del entretenimiento digital y se convierten en una agresión directa a la convivencia ciudadana.

Para numerosos usuarios, no se trata de una simple broma, sino de un acto irresponsable que pudo afectar la salud de quienes se encontraban dentro de los articulados, especialmente adultos mayores, niños o personas con afecciones respiratorias.

#OPINE. Molestia y rechazo ha generado un joven, supuestamente influencer, que en TikTok comparte videos donde esparce químicos con malos olores que incomodan a otros ciudadanos dentro de buses de TransMilenio y otros espacios cerrados con la única intención de generar contenido. pic.twitter.com/oNV2SAOv2E — Colombia Oscura Respaldo (@ColombiaOscuraR) January 25, 2026

Publicidad

Transmilenio y el rechazo ciudadano en redes sociales

Tras la publicación de los videos, cientos de comentarios inundaron las plataformas digitales, donde los ciudadanos expresaron su indignación y exigieron consecuencias legales para el responsable.

Muchos señalaron que el uso de químicos desconocidos en un espacio con ventilación limitada representa un riesgo innecesario y una falta de respeto hacia quienes utilizan el transporte público como parte de su rutina diaria.

Publicidad

Además, varios usuarios recordaron que este tipo de acciones pueden constituir una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual contempla sanciones para comportamientos que alteren el orden público o pongan en peligro la integridad de otras personas.

La viralización del contenido, lejos de generar aplausos, evidenció el cansancio de la ciudadanía frente a creadores que priorizan la fama digital sobre la responsabilidad social.



Transmilenio y el llamado a las autoridades

Frente a la polémica, distintos sectores han solicitado a las directivas del sistema de transporte y a la Policía Metropolitana de Bogotá que se investigue el caso utilizando las cámaras de seguridad instaladas en los buses. La intención es identificar al influencer y aplicar las sanciones correspondientes para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

Asimismo, expertos en convivencia han insistido en la importancia de promover un uso responsable de las redes sociales y de generar conciencia sobre los límites del contenido viral. Lo ocurrido ha reabierto el debate sobre hasta dónde puede llegar una “broma” cuando afecta a terceros y se realiza en espacios públicos.

Mira también: Sube el pasaje de TransMilenio en 2026: cuánto costará y desde cuándo