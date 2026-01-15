Publicidad

¿Cuántos pasajes de TransMilenio cuesta la camiseta de Colombia 1990? Esto debes ahorrar

¿Cuántos pasajes de TransMilenio cuesta la camiseta de Colombia 1990? Esto debes ahorrar

El diseño inspirado en el Mundial de Italia 1990 ya está a la venta y su precio generó comentarios entre los hinchas, el valor elevado de la prenda se compara con gastos como el transporte público.

Precio de la camiseta retro 1990 Colombia equivale a 130 pasajes de TransMilenio
Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia
Foto: adidasco y Transmilenio.gov.co
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

La Selección Colombia presentó una camiseta retro inspirada en la usada durante el Mundial de Italia 1990, la cual ya está a la venta para los aficionados del fútbol.

El diseño mantiene la base amarilla vibrante característica, junto con las icónicas franjas en rojo y azul en los hombros, así como el clásico cuello redondo y el escudo histórico de la Federación Colombiana de Fútbol.

Puedes leer: James Rodríguez ilusionó a más de uno al hablar de 'ventaja' de Colombia para el Mundial

Aunque no será utilizada por los jugadores en competencia oficial, sí puede aparecer en eventos de presentación y en prendas de colección para los seguidores.

¿Cuál es el precio de la camiseta de la Selección Colombia Mundial 1990?

La nueva camiseta retro está disponible en diferentes versiones y precios oficiales:

  • Versión masculina: alrededor de 479.950 pesos colombianos.
  • Versión femenina: aproximadamente 399.950 pesos colombianos.
  • También se menciona una versión fan con un precio cerca de 379.950 pesos colombianos como alternativa más accesible para los seguidores.
     

Las prendas pueden adquirirse en tiendas oficiales de Adidas en Colombia o en la tienda en línea de la marca.

La prenda fue diseñada por Adidas y forma parte de la colección “Americas Bring Back”, que busca evocar los uniformes históricos de equipos que marcaron época en torneos pasados.

¿Para cuántos pasajes de TransMilenio alcanza el precio de la camiseta de Colombia 1990?

El valor del pasaje de TransMilenio se encuentra en 3.550 pesos colombianos. Con ese costo como referencia y teniendo en cuenta el precio de la camiseta retro de la Selección Colombia, el cálculo queda así:

  • Con un precio aproximado de 479.950 pesos, la camiseta equivale a unos 135 pasajes de TransMilenio.
  • En el caso de la versión más económica, cercana a 379.950 pesos, el valor representa alrededor de 107 pasajes.

Este cálculo ayuda a dimensionar el valor de la prenda con respecto a gastos cotidianos de quienes siguen el fútbol y podrían estar considerando adquirirla.

Puedes leer: El comentario sarcástico del Tino Asprilla tras la captura de Nicolás Maduro por Donald Trump

Desde su anuncio, la camiseta genera expectativa entre los seguidores de la 'Tricolor', por su significado nostálgico y la relación con una de las etapas más recordadas del fútbol colombiano.

Cuando figuras como Carlos “El Pibe” Valderrama, Freddy Rincón y René Higuita representaron al país en esa Copa del Mundo.

Este lanzamiento se da en un año especial para la Selección Colombia, que se prepara para participar el Mundial 2026, por lo que prendas como esta camiseta también captan el interés de quienes quieren sumar un símbolo histórico a su colección antes de la próxima cita en la cancha.

Mira también: La fortuna que vale la nueva camiseta de la Selección Colombia, ¿vale la pena?

