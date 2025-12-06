¡Prográmese! Así será calendario oficial de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Un día después de sortear la fase de grupos de la primera Copa del Mundo con 48 equipos, la FIFA anunció este sábado cuál será la sede, los horarios, y el calendario de la Selección Colombia y de todos los participantes.

Inicialmente, se conoció que para dar a conocer estas fechas el presidente de la Fifa encabezó una nueva ceremonia donde dio a conocer la programación de los encuentros del Mundial 2026.

La Selección Colombia se encuentra ubicada en el Grupo K del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde el combinado nacional debutará en el certamen internacional el próximo 17 de junio y tendrá su sede en México, debido a que en este país donde tendrá que disputar más partidos de la fase de grupos



¿Cómo es el calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La tricolor debutará contra Uzbekistán en la primera fecha del grupo K el 17 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México, a las 10 de la noche, hora local, es decir alrededor de las 9:00 pm para todos los colombianos. Por otro lado, Portugal abrirá el telón de la zona ese mismo día contra el ganador del Repechaje Intercontinental 1, en Houston, a la 1 de la tarde, hora local.

Por otro lado, la segunda jornada de la zona será el martes 23 de junio. La Selección Colombia se trasladará a Guadalajara para el choque contra el ganador del Repechaje Intercontinental 1 (Jamaica, Nueva Caledonia o República del Congo) en un partido que arrancará a las 9:00 pm hora colombia. Portugal seguirá instalado en Houston y jugará contra Uzbekistán, a la 1 p. m., hora local.

Finalmente, el partido estelar de Colombia vs. Portugal, en la fecha 3, será el sábado 27 de junio en Miami. El duelo será a las 6:30 p. m para los colombianos

Programación de los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Miércoles 17 de junio

Colombia Vs. Uzbekistán

Estadio Azteca / Ciudad de México

Martes 23 de junio

Colombia Vs. Repechaje Intercontinental 1

Estadio Akron / Guadalajara

Sábado 27 de junio

Colombia Vs. Portugal

Hard Rock Stadium / Miami

