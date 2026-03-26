Sale a la luz jugada secreta de Maduro en EE. UU.; la carta que cambiaría el juicio

El proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos entró en una nueva fase tras su más reciente comparecencia ante un tribunal en Nueva York, donde su equipo legal presentó una estrategia que podría impactar el rumbo del caso.

El exmandatario venezolano, junto a su esposa Cilia Flores, permanece detenido desde comienzos de enero en una prisión en Brooklyn, luego de su captura en Caracas durante un operativo liderado por autoridades estadounidenses. Desde entonces, ambos han enfrentado audiencias en las que se han declarado no culpables de los señalamientos en su contra.

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¿Cuál es la estrategia de Nicolás Maduro en su juicio en EE. UU.?

En esta nueva audiencia, uno de los puntos centrales fue la solicitud de su defensa para que el caso sea desestimado por razones procesales. El argumento principal gira en torno a las dificultades que han tenido para costear su representación legal.



Según explicó su abogado Barry Pollack, la imposibilidad de acceder a recursos provenientes del Estado venezolano, debido a restricciones vigentes, impide cubrir los honorarios de la defensa. Esto, aseguran, afectaría el derecho del exmandatario a elegir libremente a sus abogados, un aspecto que ahora deberá evaluar el juez encargado del caso.



Además, la defensa plantea que este escenario podría representar una vulneración de garantías dentro del proceso, por lo que insiste en que se revisen las condiciones en las que se está llevando a cabo el juicio.

Aunque el gobierno venezolano intenta asumir esos gastos, las restricciones vigentes en Estados Unidos obligan a que su abogado, obtenga primero una autorización oficial que permita realizar ese pago.

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Mientras tanto, la fiscalía mantiene su postura y continúa avanzando con el caso, en el que también se analizan pruebas y solicitudes adicionales, como la posibilidad de limitar la divulgación de ciertos elementos del expediente.

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El proceso esta rodeado de alta atención internacional, no solo por la figura del acusado, sino también por las implicaciones políticas y diplomáticas que conlleva. Desde su captura, el caso genera movimientos en el escenario político venezolano, donde se han producido cambios en el liderazgo y en las relaciones con Estados Unidos.

Actualmente, Nicolás Maduro permanece recluido bajo estrictas condiciones, con acceso limitado a comunicaciones, mientras se define el futuro de su situación judicial.

Por ahora, el juez deberá analizar los argumentos presentados por la defensa y decidir si procede o no la solicitud de desestimar el caso. Esta decisión será clave para determinar los próximos pasos en un proceso que sigue generando expectativa a nivel internacional y que podría extenderse durante varios meses antes de llegar a una resolución definitiva.

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