Costosa multa a conductores que permitan esta conducta del copiloto dentro de su carro

En Colombia, el Código Nacional de Tránsito es muy claro al señalar que el comportamiento de quienes te acompañan en el vehículo también puede derivar en sanciones directas para ti y en comparendos económicos que afectarán tu bolsillo.

A menudo, los conductores se relajan cuando ven que sus pasajeros se ponen cómodos, pero existen límites legales que, de cruzarse, activan de inmediato la vigilancia de los agentes de tránsito y las cámaras de seguridad en las ciudades.

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¿Qué conductas del copiloto generan multas para el conductor en Colombia?

La infracción más común y la que genera mayor número de sanciones está relacionada con el uso del cinturón de seguridad.



Debes saber que, según la normativa vigente, tanto tú como los ocupantes de los asientos delanteros están obligados a utilizar el cinturón de seguridad de manera correcta mientras el vehículo se encuentre en circulación.

Si tu copiloto decide no abrochárselo, la autoridad no solo le llamará la atención a él, sino que te impondrá a ti una sanción económica contemplada en el Código.

Esta medida no es caprichosa. Las autoridades han reiterado que el uso de este elemento reduce drásticamente el riesgo de lesiones graves o fallecimientos en caso de accidentes.

Por ello, permitir que alguien viaje en la parte delantera sin esta protección se considera una falta grave a la seguridad vial.

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Pero el cinturón no es lo único. También existen sanciones por permitir acciones peligrosas realizadas por los acompañantes. Entre estas conductas se encuentran:

Comportamientos que interfieran con tu capacidad de conducción.

Acciones que representen un riesgo para otros actores viales (peatones, ciclistas o motociclistas).

Transportar a menores de edad sin los sistemas de seguridad adecuados o en lugares no permitidos del vehículo.

¿De cuánto es la multa por no usar el cinturón de seguridad y cómo la detectan?

Es importante que entiendas que esta conducta no solo se queda en un regaño. La infracción genera un comparendo económico cuyo valor depende de las tarifas actualizadas para cada año, las cuales se ajustan según el salario mínimo legal vigente.

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Por lo tanto, una distracción de tu copiloto podría costarte una parte importante de tus ingresos mensuales.

Además del golpe económico, debes estar alerta porque las autoridades de tránsito tienen la facultad de inmovilizar el vehículo en determinados casos donde se considere que los incumplimientos de las normas de seguridad vial son críticos.

Esto implica gastos adicionales de grúa y patios que seguramente querrás evitar.

La vigilancia se ha intensificado en todo el país. Estas infracciones suelen ser detectadas durante:

Retenes y operativos de control en puntos estratégicos de las vías. Cámaras de vigilancia y fotomultas ubicadas en distintas ciudades, que captan perfectamente si los ocupantes delanteros llevan puesto el cinturón.

Actualmente, los organismos de tránsito han fortalecido las campañas pedagógicas para que tú, como conductor, seas el primer filtro de seguridad en tu carro.

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No te confíes: el hecho de que tú vayas cumpliendo todas las normas no te exime de la responsabilidad si permites que tu acompañante ponga en riesgo la seguridad de todos dentro del vehículo.