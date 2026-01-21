Publicidad

Ciclistas en la mira: esta sería la costosa multa que enfrentarían por una práctica común

Ciclistas en la mira: esta sería la costosa multa que enfrentarían por una práctica común

Una práctica frecuente entre ciclistas en Bogotá empezará a ser sancionada con una costosa multa, una medida que busca ordenar la movilidad y reducir riesgos en las vías.

Practica común en ciclistas será sancionada con costosa multa
Multa a ciclistas
foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

En Bogotá, montar bicicleta no exime a los usuarios de cumplir las normas de tránsito.

Aunque para muchos ciclistas se trata de una práctica habitual, circular montados sobre puentes peatonales puede salir bastante caro, pues la ley establece una sanción económica cercana a los 200.000 pesos para quienes no se bajen de la bicicleta en estos espacios.

Puedes leer: Estos conductores podrían quedarse sin licencia en Colombia por nuevo requisito clave

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), las bicicletas son consideradas vehículos no automotores, lo que implica que sus conductores deben respetar las reglas de circulación establecidas para proteger a todos los actores viales, especialmente a los peatones.

Los puentes peatonales, andenes y aceras están destinados exclusivamente al tránsito de personas a pie, por lo que los ciclistas están obligados a descender de la bicicleta y caminar con ella cuando necesiten cruzarlos.

Esta conducta está clasificada como una infracción tipo A4, contemplada en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito.

Para este año 2026, el valor de la multa asciende aproximadamente a $168.935 pesos, una cifra que ronda los 200.000 pesos y que puede representar un fuerte golpe al bolsillo de quienes desconocen o ignoran esta norma.

La Secretaría Distrital de Movilidad ha reiterado que la medida no busca castigar el uso de la bicicleta, sino proteger a los peatones, considerados los usuarios más vulnerables del espacio público.

Circular montado en una bicicleta sobre un puente peatonal puede generar accidentes, choques o caídas, especialmente en estructuras que no están diseñadas para el tránsito de vehículos, por pequeños que estos sean.

Además de la sanción económica, en algunos casos las autoridades pueden ordenar la inmovilización de la bicicleta, sobre todo si la conducta representa un riesgo evidente para otras personas o si se trata de una infracción reiterada.

Puedes leer: Costosa multa por transitar en el Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026; confirman fecha

Es importante aclarar que no todos los puentes obligan a bajarse de la bicicleta. Existen excepciones cuando se trata de ciclopuentes o estructuras que cuentan con señalización específica que autoriza el tránsito de bicicletas sin descender.

En estos casos, el ciclista puede circular con normalidad siempre que respete las normas de seguridad.

Las autoridades hacen un llamado a utilizar la infraestructura disponible en la ciudad, como las ciclorrutas y carriles exclusivos, que han sido diseñados para garantizar una movilidad más segura y eficiente.

