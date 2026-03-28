VIDEO: Mujer contrató trabajadores y luego llamó a migración para no pagarles

Por medio de redes sociales se conoció un nuevo caso de presunto abuso laboral y manipulación de la comunidad hispana de Estados Unidos. Tanto es así que en el estado de Maryland, un grupo de trabajadores latinos que realizaban labores de remodelación fueron sorprendidos por la llegada de agentes de migración.

Según cuentan los testigos el incidente ocurrió mientras varios hombres de origen hispano se encontraban desempeñando labores de construcción y remodelación en una vivienda particular. De manera inesperada, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presentaron en el lugar de trabajo, generando un ambiente de extrema tensión.

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Después se conoció que la persona que contrató a los obreros habría sido quien contactó directamente a las autoridades de migración. Una de las hipótesis que circula entre la comunidad y en redes sociales es que la mujer buscaba que los trabajadores fueran detenidos o deportados para, de esta manera, incumplir con el pago acordado por las tareas realizadas en su propiedad.



¿Cómo reaccionaron las redes a este caso de migración?

En el video compartido por cuentas de reporte ciudadano como Carlos Moreno Reporta se pudo observar la llegada de los oficiales y la angustia de los trabajadores ante esta situación con migración, situación que despertó una ola de comentarios en las redes sociales.

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A pesar de las imágenes y los testimonios de quienes presenciaron la escena, las fuentes indican que hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades sobre el trasfondo de la denuncia o el estatus legal de la intervención, por lo que se encuentra en expectativa lo que sucedió.

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Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, reflejando un sentimiento de rechazo absoluto hacia el actuar de la mujer, al punto que en redes han aparecido comentarios como: “Todo en la vida se paga, amigos. La justicia es más dura para ella” y “A esa mujer se le va a caer la casa… eso no se hace y menos con la necesidad de otras personas”, mostrando su malestar por la situación.

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Por ahora, el caso permanece bajo el escrutinio público mientras se espera que se esclarezcan las responsabilidades legales de la contratista involucrada y los trabajadores con esta situación relacionada con migración.