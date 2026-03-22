Video muestra pelea entre dos mujeres fuera de una discoteca; con tijeras en mano

En las últimas horas, un video de mujeres peleando con tijeras apareció en redes sociales en donde se puede ver una riña entre dos chicas frente a un establecimiento nocturno. El incidente, ocurrido en pleno centro de Rosario, Argentina, en el cual una de estas culminó terminó con heridas tras ser atacada repetidamente con unas tijeras.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 5:00 de la mañana a las afueras de una discoteca ubicada en la calle Urquiza al 1800. Según los reportes preliminares, la confrontación se originó por una acalorada discusión que inició en el interior del local bailable y que, posteriormente, se trasladó a la vía pública.

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Tanto es así que durante el enfrentamiento, la víctima fue agredida con el objeto cortopunzante, recibiendo múltiples heridas en el rostro y la cabeza. El ataque fue presenciado por varias personas que estaban pasando y algunos testigos que se encontraban en la zona en ese momento.



Dicha escena fue grabada por testigos con sus teléfonos celulares, y las imágenes se difundieron rápidamente, al punto que estás se convirtieron en un contenido viral. Sin embargo, la publicación de estas imágenes ha provocado una ola de rechazo e indignación entre los internautas, debido a la falta de intervención de las personas que estaban cerca.



¿Qué más se vió en el video de las mujeres peleando con tijeras?

Por otro lado, se puede escuchar la situación de desespero de algunos testigos, al punto que uno de estos grito: “¡No para! ¡Ey, sepárenlas! La terminó lastimando, boludo”, evidenciando la gravedad de lo que ocurría mientras otros preferían continuar filmando.

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De manera extraoficial, se supo que este enfrentamiento puede estar relacionado con un hombre. Tras el reporte del incidente, unidades del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) acudieron al lugar para brindar atención médica.

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El informe médico detalló que la joven sufrió cortes en el cuero cabelludo y en un pómulo. Afortunadamente, las lesiones no comprometían su vida. Por su parte, efectivos de la brigada motorizada que arribaron al sitio lograron incautar las tijeras utilizadas en la agresión.

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Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre capturas, pero el caso avanza para determinar las responsabilidades de las mujeres peleando con tijeras en esta parte de la ciudad de Rosario, Argentina.

A medios locales, los vecinos enfatizaron que ya habían advertido previamente sobre la falta de seguridad y la reiteración de incidentes violentos que alteran la tranquilidad de la comunidad de esta zona de la ciudad.