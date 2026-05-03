Él sería el padre del bebé que espera Lina Tejeiro; sería un amigo de Ryan Castro

El embarazo de Lina Tejeiro sigue generando conversación en redes sociales y ahora la atención no solo está puesta en la actriz, sino también en el hombre que sería el padre de su primer hijo. Aunque la artista decidió mantener en privado la identidad de su pareja, varios medios de entretenimiento comenzaron a revelar detalles sobre quien estaría acompañándola en esta nueva etapa.

Todo comenzó luego del emotivo video con el que Lina confirmó que está esperando un bebé. La actriz mostró ecografías y habló sobre el deseo de convertirse en madre, pero evitó mencionar quién sería el papá del niño. Esa decisión aumentó todavía más la curiosidad de sus seguidores y abrió paso a múltiples especulaciones.

Con el paso de las horas, diferentes plataformas empezaron a mencionar el nombre de Daniel Gómez, un empresario y mánager musical que tendría una relación cercana con figuras del género urbano en Colombia. Según versiones difundidas por medios de entretenimiento, Gómez haría parte del entorno profesional y de amistad del cantante Ryan Castro.



El hombre que relacionan con Lina Tejeiro tendría vínculo con Ryan Castro

De acuerdo con la información que comenzó a circular tras el anuncio del embarazo, Daniel Gómez se movería detrás de cámaras en la industria musical y tendría una amistad de varios años con Ryan Castro. Algunos medios incluso señalan que habría trabajado en temas relacionados con representación de artistas y eventos musicales.

Aunque Lina Tejeiro no ha confirmado oficialmente la identidad del padre de su bebé, usuarios en redes sociales aseguran que desde hace meses ya existían pistas sobre una posible relación sentimental. Varias publicaciones donde aparecía acompañada por un misterioso hombre aumentaron las sospechas entre sus seguidores.

Otro detalle que llamó la atención es que Daniel Gómez mantiene un perfil mucho más reservado que las anteriores parejas públicas de la actriz. A diferencia de relaciones pasadas como las que tuvo con Andy Rivera o Juan Duque, esta vez Lina habría preferido mantener todo lejos del foco mediático.

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Mientras tanto, el nombre de Ryan Castro también terminó apareciendo en la conversación debido a la cercanía que tendría con el supuesto empresario. Algunos medios recordaron incluso que en el pasado Lina llegó a ser vinculada sentimentalmente con el cantante urbano, aunque nunca hubo confirmación de una relación entre ellos.

Por ahora, ni Lina Tejeiro ni Daniel Gómez han hecho declaraciones públicas sobre los rumores. Sin embargo, el tema sigue creciendo en redes sociales, donde muchos usuarios continúan atentos a cualquier detalle sobre la nueva etapa que vive la actriz colombiana.