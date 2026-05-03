María Angélica Mallarino enfrenta complejo problema de salud y lanzan campaña para ayudar

La actriz María Angélica Mallarino atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y, en las últimas horas, familiares, colegas y antiguos alumnos decidieron unirse para ayudarla. A través de una campaña solidaria que comenzó a circular en redes sociales, buscan reunir recursos económicos para que la reconocida artista pueda continuar con su tratamiento médico.

La iniciativa, llamada “Hoy Colombia se une por La Mona”, apareció luego de que personas cercanas a la actriz revelaran que desde hace varios años enfrenta complicaciones de salud que han requerido atención especializada y altos costos médicos. La meta de la campaña es recaudar 60 millones de pesos para cubrir terapias, medicamentos y acompañamiento profesional.

El complejo proceso de salud que enfrenta María Angélica Mallarino

Según explicó Guillermo García, esposo de la actriz, todo comenzó hace aproximadamente tres años cuando María Angélica sufrió una fuerte crisis emocional relacionada con situaciones personales y laborales. A raíz de eso, inició un tratamiento psiquiátrico que con el tiempo generó efectos secundarios que afectaron seriamente su memoria.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por su familia, durante varios meses la actriz presentó episodios de pérdida de memoria que incluso llegaron a generar preocupación sobre un posible diagnóstico más grave. Sin embargo, posteriormente los especialistas descartaron enfermedades irreversibles y confirmaron que su condición podía mejorar con tratamiento.

Su esposo también aclaró que la situación no corresponde a una enfermedad terminal ni a un caso de abandono. Explicó que la actriz permanece en casa acompañada por su familia y que el principal problema actualmente es el alto costo económico del tratamiento, el cual han asumido de manera privada durante años.

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Con el paso del tiempo, María Angélica logró recuperar gran parte de su memoria gracias a terapias constantes y acompañamiento médico. Aun así, el proceso emocional continúa siendo complejo y todavía requiere atención especializada.

La campaña tomó fuerza especialmente entre exalumnos de teatro musical que fueron formados por la actriz a través de proyectos artísticos como “Los Monachos”. Muchos de ellos decidieron impulsar la recolección de fondos como una manera de agradecerle el impacto que tuvo en sus vidas y en la formación de nuevas generaciones de artistas.

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María Angélica Mallarino es recordada por su participación en producciones como Escobar, el patrón del mal, Tres Milagros, Aquí no hay quien viva y El precio del silencio. Además, durante años también trabajó en proyectos teatrales y programas infantiles que marcaron a varias generaciones de colombianos.

La situación de la actriz ha generado múltiples mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores y colegas del medio artístico han compartido la campaña y expresado su solidaridad con la familia Mallarino en este difícil momento.