Papá se arrojó a las vías del tren para salvar a su bebé mientras el tren pasaba; hay video

Por medio de redes sociales se conoció el video de como un padre en Bangladesh protagonizó un rescate milagroso al utilizar su propio cuerpo como escudo para proteger a su pequeño hijo mientras un tren les pasaba por encima. Situación la cual fue captada en video por testigos en la zona.

Los hechos según reportes de las autoridades ocurrieron el pasado 28 de abril de 2026 en la estación de ferrocarril de Bhairab, mencionando que el incidente se produjo cuando el hombre intentaba descender de un vagón junto a su hijo de aproximadamente un año.

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Sin embargo, debido a un aparente retraso en el servicio, el tren reanudó su marcha justo en el momento de la maniobra, lo que provocó que el menor se resbalara y cayera directamente a las vías, en el espacio entre el andén y el vehículo en movimiento, lo que provocó la reacción.



Por otro lado, otra versión de los hechos sugiere que el niño podría haber estado jugando cerca del borde del andén antes de caer accidentalmente justo cuando la locomotora ingresaba a la estación. Pese a las versiones que hay del caso, a lo largo del video se pudo ver la reacción del papá ante esta situación.



¿Qué más se conoció de este rescate de un tren?

Ante el peligro inminente de que el tren arrollara al pequeño, el padre no lo dudó y terminó lanzando a las vías tras él. Una vez abajo, el hombre se posicionó sobre el bebé, cubriéndolo completamente con su cuerpo y protegiéndole la cabeza con sus manos, mientras el vehículo pasaba.

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Las imágenes del video muestran cómo el hombre permanece totalmente inmóvil en el suelo mientras varios vagones de la pesada unidad ferroviaria cruzan a escasos centímetros de su espalda, esto mientras algunos de los testigos se encontraban gritando debido a la escena que estaba ocurriendo.

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Una vez que el tren terminó de pasar, la multitud que presenciaba el hecho corrió rápidamente hacia las vías para auxiliarlos. Para sorpresa y alivio de todos, tanto el padre como el niño resultaron ilesos, saliendo de la zona ferroviaria por su propio pie con la ayuda de los testigos.

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Tras verificar que el menor estaba a salvo, los presentes asistieron al hombre, quien fue calificado en redes sociales como un "verdadero superhéroe", al poner su vida con fin de salvar a su hijo.