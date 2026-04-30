Destapan detalles del escape de la suegra de Carolina Flores y del lugar donde se escondía

La justicia de México avanzó en el caso de la exreina de belleza Carolina Flores, tras la captura en Caracas de su suegra, Erika María Guadalupe Herrera Coriand de 63 años, quien es la principal sospechosa de haberle quitado la vida a su nuera en un apartamento de la exclusiva zona de Polanco, Ciudad de México, el pasado 15 de abril.

Se conoció que Erika Herrera logró burlar los filtros de seguridad de México aprovechando que, en las primeras 24 horas tras el crimen, no existía una orden de captura oficial en su contra. Al punto que abordó un vuelo con la intención de salir del país, el cual tenía como escala Panamá y destino final Caracas, Venezuela.

Una vez en territorio venezolano, la mujer se refugió en la urbanización El Cigarral, en el municipio El Hatillo, una de las áreas más costosas y tranquilas de la capital. Allí, intentó pasar desapercibida alquilando un lujoso apartamento a través de la plataforma Airbnb.

Sin embargo, se conoció que las autoridades encontraron a la suegra de Carolina Flores, gracias a la coordinación entre la Fiscalía de México y las autoridades venezolanas. Pero, el arresto de esta fue desacato a la autoridad, ya que se resistió y discutió con los oficiales al momento de ser ubicada.

Aquí fue detenida Érika María N, la asesina de Caro Flores:



Es un apartamento en Caracas, Venezuela, a donde llegó el 16 de abril (un día después del crimen) vía Panamá.



Fue Interpol la que la capturó.



Está en proceso el papeleo para la extradición. https://t.co/JAcEqQNYJ9 pic.twitter.com/GjSkCNEOxH — Antonio Nieto (@siete_letras) April 30, 2026

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Actualmente, Erika permanece en una celda de Interpol en Caracas a la espera de su extradición. De ser hallada culpable, enfrentará una pena de entre 40 y 60 años de prisión por el delito de feminicidio.



¿Quién es la suegra de Carolina Flores?

La suegra de Carolina Flores, Erika Herrera antes de ser reconocida por este hecho, intentó forjar una carrera pública. Al punto que en diciembre de 2016, fue candidata a regidora en el municipio de Ensenada, Baja California, bajo el sello del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De igual forma, las autoridades comentaron que en estos momentos ella se encontraba trabajando junto a su hijo, Alejandro Sánchez, esposo de Carolina, en una empresa familiar, sin embargo, lo que más sorprendió a las autoridades fue lo calculado que estuvo su ataque contra su nuera.

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Capturan a suegra de exreina Carolina Flores; así cayó en Venezuela Foto: Redes sáciales y Fiscalía CDMX @FiscaliaCDMX

Por otro lado, las autoridades comentaron que ella había llegado al domicilio de la pareja bajo el pretexto de entregar a la mascota de Carolina, que supuestamente estaba a su cuidado. Tras ingresar y cruzar unas breves palabras, Erika siguió a la joven de 27 años hasta la cocina.

El ataque, que quedó registrado en video, ocurrió mientras el esposo de la víctima y el pequeño hijo de ambos se encontraban en la vivienda. Además de que la tardanza en la denuncia por parte de su pareja sentimental es uno de los puntos que aún genera más preguntas.

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