Aparece detalle clave en caso Carolina Flores: exsuegra usó un perrito como excusa

Continúan apareciendo más información en el caso de Carolina Flores, ex reina de belleza de Baja California, esto debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró encontrar al taxista que trasladó a Erika “N”, suegra de la víctima, momentos después de que se cometiera el ataque, además más detalles de lo ocurrido.

El periodista Carlos Jiménez, mencionó que el conductor del taxi ya ha rendido su declaración ante las autoridades, además el chofer proporcionó el destino exacto donde dejó a la sospechosa y reveló un dato fundamental para la investigación, afirmando que ella se encontraba con unas maletas en el momento de su huida.

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Gracias a esta información, la Fiscalía Especializada comenzó a trazar una ruta clara de los movimientos iniciales de la agresora. Como consecuencia, se han reforzado las alertas migratorias, ya que existe la sospecha de que la mujer de 63 años pudo haber abandonado la Ciudad de México o el país.



¿Cómo uso un perrito la exsuegra de Carolina Flores?

Por otro lado, aparecieron nuevos detalles revelan más información sobre cómo habría ocurrido el ataque contra Carolina. Se conoció que Erika, habría utilizado a Luca, un perro de raza golden retriever propiedad de Carolina, como pretexto para ingresar al domicilio de la exreina.

Según testimonios de allegados, la suegra argumentó que llevaba a la mascota de visita para justificar su presencia en el inmueble, debido a que Carolina Flores y Alejandro Sanchez, esposo de ella, se habrían mudado días atrás.

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De igual forma, se conoció que hubo una conversación en la que Carolina preguntaba con preocupación sobre cómo se había portado el animal durante el trayecto en carro hacia la capital, sin sospechar las intenciones de Erika.

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Interpol México ha emitido una ficha roja, gracias a esta medida permite que la búsqueda de Erika “N” se extienda a más de 190 países, convirtiendo su captura en una prioridad nacional e internacional. Mientras que la Policía de Investigación (PDI) y la Fiscalía General de la República (FGR) trabajan conjuntamente para ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes.

Descubren por qué el esposo de la exreina Carolina Flores ocultó el cuerpo por un día Foto: foto tomada de redes sociales

Se reporta que el ataque ocurrió mientras el esposo de Carolina y su hijo de apenas ocho meses se encontraban en el apartamento. Además, Alejandro fue cuestionado por haber reportado la situación después de un día los hechos ocurridos.

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