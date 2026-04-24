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Descubren por qué el esposo de la exreina Carolina Flores ocultó el cuerpo por un día

El hombre identificado como Alejandro Sanchéz fue enviado a una celda luego de rendir declaración ante las autoridades y la familia de la víctima.

Descubren por qué el esposo de la exreina Carolina Flores ocultó el cuerpo por un día
Descubren por qué el esposo de la exreina Carolina Flores ocultó el cuerpo por un día
Foto: foto tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Siguen apareciendo detalles del caso que conmocionó al mundo del entretenimiento y la opinión pública, la aparición sin vida de la exreina de belleza Carolina Flores. La joven de 27 años, recordada por haber sido coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, perdió la vida el pasado 15 de abril tras recibir varios impactos de bala dentro de su propio departamento.

Inicialmente, se conoció que Alejandro Sánchez, esposo de la víctima. En una llamada telefónica cargada de tensión, Sánchez le reveló a su suegra, Reyna Gómez Molina, la identidad de la agresora con una frase contundente: "Señora, es que mi mamá le disparó". Este testimonio señala directamente a Erika María Herrera, suegra de la modelo, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia.

Puedes leer: "Mi mamá le disparó": Estremecedora confesión del esposo de la exreina Carolina Flores

Así mismo, se conoció que este decidió contar esta situación a las autoridades hasta 24 horas después después de que los eventos ocurrieran. Sin embargo, Alejandro Sánchez explicó que su prioridad absoluta durante ese tiempo fue el bienestar del integrante más joven de su familia, un bebé de 8 meses de nacido.

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¿Por qué Alejandro Sánchez ocultó el cuerpo de Carolina Flores por un día?

Reyna Gómez, madre de Carolina Flores comentó que durante ese día de silencio, Alejandro se dedicó a grabar videos con instrucciones detalladas sobre la alimentación y los cuidados del menor, esto debido a que todavía era muy joven y necesitaba seguir una rutina en estos cuidados.

Ante esto, el esposo de la exreina realizó estas grabaciones temiendo que, si era detenido para declarar por estar presente en la escena, el niño terminará bajo el cuidado de instituciones estatales, por lo cuál decidió grabar estas instrucciones con el fin de que su hijo estuviera bien en ese caso.

Puedes leer: Muere exreina de belleza a los 27 años; su esposo y su suegra, principales sospechosos

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Sin embargo, para la familia de Carolina Flores, la idea de que ella estuviera allí sin vida mientras se realizaban estos videos es una de las partes más difíciles de procesar, por lo cual, esto no termina de convencerlos.

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Por otro lado, se conoció que las autoridades revelaron que la convivencia entre Carolina y su suegra se había tornado sumamente difícil con el paso del tiempo, tanto es así que se conoció que esta relación se fracturó por temas de control y celos, fricciones que se intensificaron a raíz del embarazo de la modelo.

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"Mi mamá le disparó": Estremecedora confesión del esposo de la exreina Carolina Flores
Foto: Redes sociales

A pesar de que la pareja se mudó a la Ciudad de México buscando un nuevo comienzo, una visita de la suegra en el mes de abril reactivó los conflictos. Tanto es así que las autoridades cuentan con pruebas audiovisuales vitales obtenidas de una cámara con sensor de movimiento instalada en la habitación del bebé.

En dichas imágenes se observa una fuerte discusión previa relacionada con supuestos manejos económicos y dinero perteneciente a Alejandro, lo que parece haber sido el detonante final del ataque ocurrido en presencia del esposo y el bebé, por esto, Erika María es buscada por las autoridades.

Mira también: FILTRAN CONVERSACIÓN de la exreina Carolina Flores y su suegra ANTES DE FALLECER

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