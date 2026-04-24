"Mi mamá le disparó": Estremecedora confesión del esposo de la exreina Carolina Flores

El teléfono de Reyna Gómez Molina sonó el pasado 16 de abril por la tarde con una noticia que nadie está preparado para recibir.

Al otro lado de la línea se encontraba Alejandro Sánchez, esposo de la modelo y exreina de belleza Carolina Flores, quien con una voz cargada de tensión soltó una frase que daría un giro absoluto a las investigaciones en la Ciudad de México: “Señora, es que mi mamá le disparó”.

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Este testimonio, compartido por la propia madre de la víctima en entrevistas recientes, pone el foco de atención directamente sobre Erika María ‘N’, la suegra de la joven, quien hasta el momento se encuentra fuera del alcance de las autoridades.



La conversación fue tan directa como dolorosa. Según el relato de Reyna, Alejandro confesó la autoría de los hechos mientras se encontraba en las instalaciones de la fiscalía local.

Ante la incredulidad de su suegra, quien le pedía que le pasara a Carolina o que le dijera que todo era una mentira, el hombre mantuvo su postura, confirmando que su propia progenitora era quien había accionado el elemento de fuego contra la modelo de 27 años.

Lo más inquietante para la familia y los seguidores del caso es que este reporte llegó a los oídos de los parientes y de la justicia casi 24 horas después de que los eventos ocurrieran en el exclusivo apartamento de Polanco.

Alejandro explicó que su prioridad absoluta fue el bienestar del pequeño integrante de la familia, un bebé de apenas ocho meses de edad.

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Durante ese día de ausencia de noticias, el esposo de la exreina se dedicó a grabar videos con instrucciones detalladas sobre la alimentación y los cuidados del menor, temiendo que, si era detenido para declarar, el niño terminara bajo el cuidado de instituciones estatales.

Para la madre de Carolina, la idea de que su hija estuviera ahí mientras se realizaban estas grabaciones es una de las partes más difíciles de procesar en toda esta tragedia.

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El trasfondo de esta situación revela una convivencia que se había tornado difícil con el paso del tiempo.

Aunque se describían como roces que podrían parecer habituales entre nueras y suegras, lo cierto es que la relación entre Carolina y Erika María ‘N’ se había fracturado profundamente por temas de control y celos, especialmente a raíz del embarazo de la modelo.

Incluso se ha mencionado que la pareja se mudó a la capital buscando un nuevo comienzo, pero la visita de la suegra en el mes de abril reactivó las fricciones que terminaron en el fatal desenlace.

Las pruebas audiovisuales obtenidas de una cámara con sensor de movimiento en la habitación del bebé han sido vitales para reconstruir los momentos previos.

En dichas imágenes se observa una fuerte discusión donde se lanzaban acusaciones relacionadas con supuestos manejos económicos y dinero perteneciente a Alejandro.

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Estos reclamos parecen haber sido el detonante final de un episodio que ocurrió en presencia del mismo esposo y de la pequeña hija de ambos.

Actualmente, las autoridades mantienen la búsqueda activa de la presunta responsable, mientras el testimonio telefónico de Alejandro sigue siendo una de las piezas más fuertes de este rompecabezas que ha conmocionado al mundo del entretenimiento.

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