Ella era Carolina Flores, exreina de belleza muerta a manos de su suegra ante su esposo

Originaria de la bella ciudad de Ensenada, Baja California, Carolina Flores Gómez fue una joven que desde muy temprana edad destacó por su carisma y presencia ante las cámaras.

Nacida el 4 de abril de 1999, realizó sus estudios en su tierra natal, pasando por instituciones como el colegio El Tesoro del Saber y la preparatoria Benito Juárez.

Puedes leer: Se conoce video del ataque contra la exreina de belleza; su suegra fue quien disparó



Su vida dio un giro importante a los 18 años, cuando su belleza y elegancia la llevaron a ser coronada como Miss Teen Universe Baja California, un logro que le abrió las puertas a certámenes nacionales y la posicionó como un referente de moda en las redes sociales.



Quienes seguían su actividad digital veían a una mujer plena, que compartía no solo consejos de estilo, sino también los momentos más dulces de su etapa como madre.

Carolina se mostraba feliz junto a su esposo Alejandro y su pequeño hijo, que al momento de los hechos contaba con tan solo ocho meses de edad.

Muere exreina de belleza a los 27 años; su esposo y su suegra, principales sospechosos Foto: imagen tomada de redes sociales

Su mudanza a la Ciudad de México, específicamente a la colonia Polanco III Sección, representaba una nueva etapa en su vida familiar, lejos de los conflictos que habían marcado sus últimos meses en el norte del país.

¿Qué le pasó a la exreina de belleza Carolina Flores?

Sin embargo, el 15 de abril de 2026, la luz de esta joven de 27 años se apagó de manera estrepitosa en su propio departamento. El hallazgo del cuerpo reveló la magnitud del ataque, con múltiples impactos que evidenciaron la violencia del suceso.

Publicidad

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el reporte a las autoridades no se realizó de inmediato, lo que ha generado diversas interrogantes en torno a la actuación de su círculo más cercano.

Alejandro, el esposo de la joven, notificó lo sucedido un día después de los hechos. Según su testimonio, el retraso se debió a un profundo temor por la seguridad de su bebé, tiempo que utilizó para poner a resguardo al menor e incluso grabar instrucciones sobre su cuidado en caso de que él fuera retenido por las autoridades.

Publicidad

Puedes leer: Muere exreina de belleza a los 27 años; su esposo y su suegra, principales sospechosos

El hombre señaló directamente a su propia madre, Erika María Herrera, como la persona que accionó el arma contra Carolina.

La Fiscalía de la Ciudad de México ha iniciado una investigación exhaustiva bajo los protocolos correspondientes a este tipo de agresiones contra mujeres.

Se han realizado diligencias ministeriales y de campo, procesando los indicios encontrados en la escena, donde se localizó el objeto utilizado en el ataque y varios casquillos.

Mientras tanto, la comunidad de Ensenada y figuras públicas han alzado la voz para solicitar que este acontecimiento no quede en el olvido.

La búsqueda de la persona señalada como responsable continúa, mientras la familia de Carolina espera que se aclare cada detalle de lo que realmente sucedió aquella noche en la calle Edgar Allan Poe.

Publicidad

Mira también: Se conoce video del ataque contra la exreina de belleza; su suegra fue quien disparó