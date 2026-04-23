Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
QUIÉN ES CAROLINA FLORES, EXREINA
BURGER MASTER 2026
DOS AÑOS MÁS EN COLEGIOS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Ella era Carolina Flores, exreina de belleza muerta a manos de su suegra ante su esposo

Ella era Carolina Flores, exreina de belleza muerta a manos de su suegra ante su esposo

Entre el modelaje y su nueva rutina cuidando a su pequeño de ocho meses, la exreina dejó un impacto que hoy moviliza las plataformas digitales.

Quién era Carolina Flores, exreina de belleza
Ella era Carolina Flores, exreina de belleza
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Originaria de la bella ciudad de Ensenada, Baja California, Carolina Flores Gómez fue una joven que desde muy temprana edad destacó por su carisma y presencia ante las cámaras.

Nacida el 4 de abril de 1999, realizó sus estudios en su tierra natal, pasando por instituciones como el colegio El Tesoro del Saber y la preparatoria Benito Juárez.

Puedes leer: Se conoce video del ataque contra la exreina de belleza; su suegra fue quien disparó

Su vida dio un giro importante a los 18 años, cuando su belleza y elegancia la llevaron a ser coronada como Miss Teen Universe Baja California, un logro que le abrió las puertas a certámenes nacionales y la posicionó como un referente de moda en las redes sociales.

Quienes seguían su actividad digital veían a una mujer plena, que compartía no solo consejos de estilo, sino también los momentos más dulces de su etapa como madre.

Carolina se mostraba feliz junto a su esposo Alejandro y su pequeño hijo, que al momento de los hechos contaba con tan solo ocho meses de edad.

Carolina Flores perdió la vida a sus 27 años
Muere exreina de belleza a los 27 años; su esposo y su suegra, principales sospechosos
Foto: imagen tomada de redes sociales

Su mudanza a la Ciudad de México, específicamente a la colonia Polanco III Sección, representaba una nueva etapa en su vida familiar, lejos de los conflictos que habían marcado sus últimos meses en el norte del país.

Te puede interesar

  1. Rafael Poveda logró hacer llorar al falso sordomudo asesino: "No le quites las esposas"
    Rafael Poveda logró hacer llorar al falso sordomudo asesino: "No le quites las esposas"
    Foto: Redes sociales y La Kalle
    Judiciales

    Rafael Poveda logró hacer llorar al falso sordomudo asesino: "No le quites las esposas"

  2. Jeringa reaparece y habla de la perdida de su hermano
    Jeringa reaparece y confiesa detalles del asesinato de su hermano que lo alejó del público
    Foto: pantallazo tomado de Sábados felices
    Farándula

    Jeringa reaparece y confiesa detalles del asesinato de su hermano que lo alejó del público

¿Qué le pasó a la exreina de belleza Carolina Flores?

Sin embargo, el 15 de abril de 2026, la luz de esta joven de 27 años se apagó de manera estrepitosa en su propio departamento. El hallazgo del cuerpo reveló la magnitud del ataque, con múltiples impactos que evidenciaron la violencia del suceso.

Publicidad

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el reporte a las autoridades no se realizó de inmediato, lo que ha generado diversas interrogantes en torno a la actuación de su círculo más cercano.

Alejandro, el esposo de la joven, notificó lo sucedido un día después de los hechos. Según su testimonio, el retraso se debió a un profundo temor por la seguridad de su bebé, tiempo que utilizó para poner a resguardo al menor e incluso grabar instrucciones sobre su cuidado en caso de que él fuera retenido por las autoridades.

Publicidad

Puedes leer: Muere exreina de belleza a los 27 años; su esposo y su suegra, principales sospechosos

El hombre señaló directamente a su propia madre, Erika María Herrera, como la persona que accionó el arma contra Carolina.

La Fiscalía de la Ciudad de México ha iniciado una investigación exhaustiva bajo los protocolos correspondientes a este tipo de agresiones contra mujeres.

Se han realizado diligencias ministeriales y de campo, procesando los indicios encontrados en la escena, donde se localizó el objeto utilizado en el ataque y varios casquillos.

Mientras tanto, la comunidad de Ensenada y figuras públicas han alzado la voz para solicitar que este acontecimiento no quede en el olvido.

La búsqueda de la persona señalada como responsable continúa, mientras la familia de Carolina espera que se aclare cada detalle de lo que realmente sucedió aquella noche en la calle Edgar Allan Poe.

Publicidad

Mira también: Se conoce video del ataque contra la exreina de belleza; su suegra fue quien disparó

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

México

Asesinato

Feminicidio