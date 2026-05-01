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Revelan hallazgos clave sobre la muerte de Carolina Flores: no tuvo tiempo de reacción

Siguen apareciendo detalles sobre el caso de la exreina de belleza Carolina Flores, por el que ya hay una mujer capturada.

Revelan hallazgos clave sobre la muerte de Carolina Flores: no tuvo tiempo de reacción
Revelan hallazgos clave sobre la muerte de Carolina Flores: no tuvo tiempo de reacción
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de may, 2026

El feminicidio de la modelo y exreina de belleza mexicana Carolina Flores sigue conmocionando a la opinión pública, en especial tras revelarse los hallazgos de su autopsia, de igual forma, el informe forense y los datos de la carpeta de investigación describen un ataque ejecutado con mucha sevicia por su suegra.

Según los resultados de la autopsia, el cuerpo de Carolina Flores presentaba un total de seis impactos de bala. Además los peritos determinaron que las lesiones se concentraron en zonas vitales, distribuidas específicamente entre la cabeza y el tórax, lo que provocó una muerte inmediata.

Puedes leer: Revelan dato clave que hundiría al esposo de Carolina Flores tras la captura de su madre

Los detalles técnicos de la necropsia indican que los proyectiles impactaron en áreas críticas como el pómulo izquierdo, el cuello y la región occipital de la cabeza. De igual forma, investigadores subrayan que la trayectoria y la ubicación de los disparos demuestran que la víctima no tuvo tiempo de reacción.

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Ante esta información se suma la información recogida por testimonios de periodistas judiciales como Antonio Nieto, quien reveló que el caso ocurrió el pasado 15 de abril dentro del apartamento de la modelo en el exclusivo sector de Polanco, Ciudad de México.

¿Qué información se conoció del caso de Carolina Flores?

De acuerdo con las pruebas recopiladas, la exreina recibió un disparo inicial a quemarropa y una vez que cayó al suelo, la agresora no se detuvo y continuó disparando, propinando al menos otros cinco impactos adicionales mientras ella ya se encontraba indefensa en el piso.

Puedes leer: Destapan detalles del escape de la suegra de Carolina Flores y del lugar donde se escondía

Para los especialistas, esta reiteración de disparos tras el impacto inicial es una señal inequívoca de un acto cargado de ira, resentimiento personal o venganza. Cabe destacar que este ataque ocurrió mientras el esposo de Carolina y su hijo estaban en otra habitación.

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Luego la sospechosa habría dejado el arma sobre un mesón antes de huir del lugar en un taxi. Recientemente, se confirmó que Érika María Herrera fue capturada en Venezuela tras permanecer prófuga de la justicia internacional, este 30 de abril.

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Amigas cercanas a Carolina Flores relataron que la exreina sufría constantes malos tratos y comentarios pasivo-agresivos por parte de su suegra. Según informes periodísticos, la sospechosa habría justificado sus acciones afirmando que la víctima la hacía "enojar" y sentía que le había "robado" a su hijo.

Mira también: Aparece detalle clave en caso Carolina Flores: exsuegra usó un perrito como excusa

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