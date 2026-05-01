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Revelan dato clave que hundiría al esposo de Carolina Flores tras la captura de su madre

La captura de Erika Herrera en el caso de la exreina de belleza reveló nuevos detalles que implicaría a Alejandro Sánchez, pareja de la modelo.

Dato que inculparía al esposo de Carolina Flores
Revelan dato clave que hundiría al esposo de Carolina Flores tras la captura de su madre
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de may, 2026

Continúan apareciendo detalles en el caso de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, que conmocionó al exclusivo sector de Polanco en Ciudad de México, esto tras la captura de la principal responsable, Erika Herrera, quien le habría quitado la vida a la modelo este jueves 30 de abril.

Los hechos se remontan al pasado 15 de abril, cuando Carolina Flores fue hallada sin vida en su apartamento ubicado en la III Sección de Polanco. Según los reportes forenses, el cuerpo de la joven presentaba impactos de bala, localizados principalmente en la cabeza.

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De igual forma, una de las pruebas más contundentes contra de Erika es un video de seguridad del propio apartamento. Debido a que en la grabación se observa a la exreina, a su esposo Alejandro y a su suegra compartiendo en la vivienda.

Segundos después, las dos mujeres ingresan a una habitación y se escuchan detonaciones. El video registra un diálogo escalofriante tras el ataque: el esposo pregunta: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que Herrera responde fríamente: “Nada, me hizo enojar”. Situación que conmocionó por la frialdad del relato.

Descubren por qué el esposo de la exreina Carolina Flores ocultó el cuerpo por un día
Descubren por qué el esposo de la exreina Carolina Flores ocultó el cuerpo por un día
Foto: foto tomada de redes sociales

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¿Cuál es el dato clave contra el esposo de Carolina Flores?

Una vez se presentó la captura de Érika María Herrera, las autoridades pusieron bajo la lupa el comportamiento de su hijo, Alejandro, esposo de la víctima. Las investigaciones revelaron que su mamá abandonó México el 16 de abril en un vuelo con escala en Panamá, llegando a Venezuela ese mismo día.

Sin embargo, lo que llama la atención de las autoridades es que el mismo día que la mujer aterriza en Caracas, Alejandro se presentó ante la Policía mexicana para confesar que su madre era la responsable de acabar con la vida de Carolina Flores.

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Esta coincidencia generó dudas sobre si el hombre esperó deliberadamente a que su madre estuviera fuera del alcance de la justicia mexicana para denunciar, o si se trató de una casualidad, debido a que justificó esta demora a que se encontraba haciendo videos para su hijo en caso de que este fuera trasladado a un hogar de paso.

Por otro lado, al momento de ser interceptada, la sospechosa mostró resistencia, cuestionando la autoridad de los agentes y negando el crimen. Ante su actitud, las autoridades venezolanas utilizaron la figura de "desacato a la autoridad" y no por su circular roja de Interpol.

Finalmente, las autoridades aseguran que el ataque no fue un arrebato momentáneo, sino parte de un plan entre madre e hijo para quedarse con el dinero de la exreina, esto según información de los tíos de la exreina de belleza.

Mira también: Revelan nueva hipótesis en el caso de Carolina Flores: “dinero de por medio”

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