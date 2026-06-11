Nuevo cobro que quieren 'meter' a quienes tienen licencia de conducción en Colombia

El debate sobre la carga impositiva y los costos de movilidad en Colombia se intensificaron tras la denuncia pública realizada por el congresista Daniel Briceño a través de sus redes sociales.

El legislador alertó sobre la existencia de una propuesta normativa que busca implementar lo que el denominó cómo: "SOAT 2.0", un gravamen adicional que recaería directamente sobre los ciudadanos que posean una licencia de conducción vigente.

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De acuerdo con la denuncia, este nuevo cobro fue incorporado mediante un artículo dentro del Proyecto de Ley 227 de 2025. Briceño calificó como "extraña" la forma en que el senador Julio Elías Vidal incluyó este punto a último momento en el artículo, lo que obligaría a millones de personas a adquirir un seguro adicional a los ya existentes.



A diferencia del SOAT convencional, que se encuentra vinculado específicamente a la estructura del vehículo, esta nueva póliza estaría asociada de manera personal al conductor, ya sea de automóvil o de motocicleta.

Con un orangután incluido en un proyecto de ley por el senador Julio Elías Vidal quieren crear un nuevo seguro obligatorio para todos los conductores del país.



Además del SOAT ahora se tendrá que pagar un seguro obligatorio por la licencia de conducción.



Infame 👇🏻 pic.twitter.com/iKikaiZIok — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 9, 2026

¿Quiénes deberán pagar el seguro obligatorio asociado a la licencia de conducción?

El impacto de esta medida legislativa sería de gran escala, alcanzando a una población masiva de conductores en todo el territorio nacional.

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Según las estimaciones presentadas por el exconcejal el cual se basó en los registros oficiales del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el proyecto afectaría aproximadamente a más de 13 millones de personas.

Es fundamental precisar que el solo hecho de ser titular de una licencia de conducción para carro o moto activaría la obligación de realizar este pago, independientemente de si tiene a su nombre o es parte de su propiedad un vehículo.

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En términos de costos directos para el bolsillo de los ciudadanos, los cálculos derivados del artículo 37 del proyecto sugieren incrementos significativos en los gastos anuales de transporte.

El congresista afirma que, de aprobarse la ley, un conductor de motocicleta podría terminar pagando una suma anual de 367.000 pesos, mientras que para los conductores de automóviles el valor ascendería a los 786.000 pesos colombianos.

Estas cifras han generado preocupación, ya que se sumarían a otros compromisos económicos anuales obligatorios como el SOAT vehícular, la revisión tecnomecánica y los impuestos de rodamiento.

La estructura técnica del seguro también ha sido objeto de críticas. El proyecto establece coberturas mínimas de 15 salarios mínimos legales vigentes para conductores de carros y 7 salarios mínimos para motociclistas.

Sin embargo, Daniel señala una contradicción financiera en la propuesta: "el texto indica que el valor del seguro no podría superar el 0.5%", una cifra que, según el congresista, es insuficiente para cubrir incluso los gastos administrativos de expedición, calificándola como una "póliza de papel".

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Su análisis sugiere que, ante esta inviabilidad, es altamente probable que en el futuro la tarifa se ajuste a un valor real cercano al 3%. Finalmente, el impacto macroeconómico de la medida es considerable.

Si los 13 millones de conductores registrados realizaran el pago, el recaudo total superaría los 6,9 billones de pesos anuales . El congresista enfatizó que no se puede permitir que bajo la premisa de la seguridad se continúe aumentando la presión económica sobre los ciudadanos

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Actualmente, el proyecto de ley sigue su curso legislativo y aún debe superar varios debates antes de ser ratificado como ley de la República.

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