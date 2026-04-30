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Salen a la luz detalles del caso de rapero que habría acabado con la vida de su novia de 14 años

Autoridades revelaron la cronología del presunto ataque de D4vd a su pareja de 14 años y las razones que lo habrían motivado.

Nuevos detalles del caso de D4vd
Salen a la luz detalles del caso de rapero que habría acabado con la vida de su novia de 14 años
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

Continúan apareciendo detalles del caso del rapero estadounidense David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd. Esto debido a que la Fiscalía de Los Ángeles sostiene que el cantante de 21 años acabó con Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años.

Según las investigaciones, Burke y Rivas se conocieron cuando ella tenía apenas 11 años, además se conoció que la relación de carácter íntimo comenzó en el año 2023, cuando la menor tenía 13 años y el artista 18. De igual forma, las autoridades reconstruyeron la línea de tiempo de todo lo ocurrido.

Puedes leer: Escándalo rodea a rapero D4vd, encontraron gran cantidad de contenido ilegal en su celular

El reporte judicial indica que el móvil del ataque de D4vd fue el miedo del artista a que su "incipiente carrera" se viera truncada. Por lo que se conoció que el 22 de abril de 2025, la pareja sostuvo una fuerte discusión telefónica en la que la joven amenazó con revelar información perjudicial sobre los abusos sufridos.

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Ante esta amenaza, la fiscalía afirma que el cantante decidió "silenciar a la víctima" apenas dos días antes del lanzamiento de su primer álbum de estudio, situación que terminó ocurriendo la noche del 23 de abril de 2025, cuando Burke presuntamente envió un servicio de transporte para llevar a la joven a su residencia en Hollywood Hills.

D4vd hallazgo en su celular desata polémica internacional.jpg
D4vd hallazgo en su celular desata polémica internacional
Foto Instagram: 4vddd

¿Qué detalles reveló la Fiscalía sobre D4vd?

Posteriormente, las autoridades de este país en especial por la fiscal adjunta Beth Silverman, D4vd habría ordenado por internet motosierras, una pala, bolsas para cadáveres y una piscina inflable. En dicha piscina, el cantante presuntamente acabó con el cuerpo de la adolescente.

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Por otro lado, se conoció que el rapero le amputó dos dedos a la víctima para destruir tatuajes que la vinculaban directamente con él; dichas partes del cuerpo aún no han sido localizadas. Finalmente, los restos fueron ocultados en el maletero de su vehículo Tesla, donde permanecieron en estado de descomposición durante meses hasta su hallazgo en septiembre de 2025.

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David Anthony Burke, enfrenta cargos por esta situación, las autoridades informaron sobre el hallazgo de una cantidad significativa de contenido explícito en el celular del artista. Actualmente, el intérprete de "Romantic Homicide" permanece detenido sin derecho a fianza y, de ser hallado culpable, podría enfrentar la pena de muerte.

Su próxima comparecencia ante los tribunales está programada para el 12 de mayo, mientras que la audiencia preliminar se ha fijado para finales del mismo mes.

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