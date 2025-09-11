Encuentran cuerpo sin vida dentro del Tesla de famoso rapero; imágenes impactantes

Un cadáver en estado de descomposición fue encontrado en el maletero de un vehículo Tesla, el cual se encuentra registrado en la estrella emergente de rap estadounidense D4vd. Situación que las autoridades de este país se encuentran investigando, para esclarecer este trágico suceso.

Todo inició este lunes 10 de septiembre, porque los vecinos de un depósito de vehículos llamaron a la policía, para informar de un podrido que provenía del estacionamiento de Hollywood, precisamente en la avenida North Mansfield. Cuando las autoridades llegaron confirmaron un cuerpo en estado de descomposición envuelto en plástico.

Puedes leer: Niña de 3 años fallece tras choque con camión; iba en la parte delantera de una moto



Sumado a esto, se conoció que el carro está registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke o más conocido como D4vd, según información del canal ABC7. “Nos notificaron esta mañana, y el vehículo ha estado aquí por un par de días”, dijo a los medios Robert Peters, del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Dismembered body found in D4vd’s abandoned Tesla is ID’d as a woman with distinct outfit and tattoo https://t.co/hAs872JO6Q pic.twitter.com/NxguDFNvPg — New York Post (@nypost) September 10, 2025

Una vez sucedió esto, se conoció que D4vd fue informado de esta situación y tiene total interés de cooperar con las autoridades para esclarecer lo sucedido.



¿Cómo se enteró D4vd del cadáver en su vehículo?

Informó el medio NBC News, que el artista D4vd fue notificado sobre esta situación y hasta una persona cercana al rapero confirmó que el cantante “está plenamente cooperando con las autoridades”. Sumado a esto, se conoció que las autoridades del lugar se encuentran realizando una investigación a este hecho.

Publicidad

Puedes leer: Doloroso relato del hermano del joven fallecido: "Le atravesaron el corazón"

Pese a esto, D4vd se encuentra realizando una gira mundial, donde una de sus fechas es en Denver este 12 de septiembre. Este artista de 20 años se volvió famoso en el año 2022, cuando su canción Romantic Homicide se convirtió en un éxito de TikTok.

Publicidad

Update:



9:26 AM PT -- Law enforcement sources tell TMZ ... The body found in the Tesla was chopped up and heavily decomposed. The medical examiner will determine the exact cause of death. pic.twitter.com/CP7Db8ZA5D — TMZ (@TMZ) September 9, 2025

El caso tomó más relevancia debido al avanzado estado de descomposición que tiene el cuerpo. Sin embargo, por este mismo caso no se ha podido realizar el proceso de identificación y la causa de muerte, donde lo único que se sabe es que se trata de una mujer. Mientras tanto, las autoridades se enfocan en verificar los registros de conducción del vehículo.

Adicionalmente, se están llevando a cabo múltiples entrevistas con personas que frecuentan el lugar, con el fin de encontrar alguna pista que de una luz sobre este caso que hoy tiene conmocionado a toda la industria de la música.

Mira también: Madre lleva a su bebé fallecido a casa, pasa 10 días junto a él y lo mostró en redes sociales