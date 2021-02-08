La Kalle Tesla
Tesla
Empresa estadounidense liderada por Elon Musk
-
La famosa Cybertruck de Elon Musk le quedó grande Bogotá; ¿qué le pasó?
En redes sociales se hizo viral el famoso carro del magnate Elon Musk, la Cybertruck, al ser captada por transeúntes en la ciudad de Bogotá en un estado que llamó la atención.
-
Elon Musk, el hombre más rico del mundo, acabará con el hambre mundial a cambio de dos condiciones
El patrimonio de Elon Musk duplica el capital que posee Mark Zuckerberg y hasta supera el PIB de su país natal.
-
Elon Musk reveló en televisión que tiene síndrome de Asperger
El multimillonario dijo que sabe que ha dicho o publicado cosas raras, pero es simplemente la forma en que funciona su cerebro.
-
Dos muertos deja accidente de carro Tesla que iba "sin nadie al volante"
Los investigadores están intentando determinar si se desplegaron los "airbags" y si el vehículo tenía activada la conducción asistida, un sistema de asistencia inteligente.
-
Tesla invierte 1.500 millones de dólares en bitcoin
El presidente de Tesla, Elon Musk, siempre ha sido un entusiasta promotor de las monedas digitales.