  • La famosa Cybertruck de Elon Musk le quedó grande Bogotá; ¿qué le pasó?
    Cybertruck carro de tesla
    Foto: Instagram @teslapro / X @davidmorales981
    Virales

    La famosa Cybertruck de Elon Musk le quedó grande Bogotá; ¿qué le pasó?

    En redes sociales se hizo viral el famoso carro del magnate Elon Musk, la Cybertruck, al ser captada por transeúntes en la ciudad de Bogotá en un estado que llamó la atención.

  • Elon Musk
    Elon Musk
    / Foto: AFP
    Economía

    Elon Musk, el hombre más rico del mundo, acabará con el hambre mundial a cambio de dos condiciones

    El patrimonio de Elon Musk duplica el capital que posee Mark Zuckerberg y hasta supera el PIB de su país natal.

  • Elon Musk
    Elon Musk
    / Foto: AFP
    Tecnología

    Elon Musk reveló en televisión que tiene síndrome de Asperger

    El multimillonario dijo que sabe que ha dicho o publicado cosas raras, pero es simplemente la forma en que funciona su cerebro.

  • Tesla
    Tesla
    / Foto: referencia - Instagram
    Judiciales

    Dos muertos deja accidente de carro Tesla que iba "sin nadie al volante"

    Los investigadores están intentando determinar si se desplegaron los "airbags" y si el vehículo tenía activada la conducción asistida, un sistema de asistencia inteligente.

  • Bitcoin
    Bitcoin
    / Foto: Pixabay
    Tecnología

    Tesla invierte 1.500 millones de dólares en bitcoin

    El presidente de Tesla, Elon Musk, siempre ha sido un entusiasta promotor de las monedas digitales.