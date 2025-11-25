Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: J BALVIN VUELVE A SUS RAÍCES
MIGUEL AYALA
ROBO A PERIODISTA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / ¿Cuántos salarios mínimos necesitas para comprar un Tesla? Esto es lo que debes ahorrar

¿Cuántos salarios mínimos necesitas para comprar un Tesla? Esto es lo que debes ahorrar

La marca estadounidense llegó a Colombia en los últimos días con su innovador producto. Esto es lo que costará adquirir uno de sus vehículos eléctricos.

Conoce los salarios mínimos que debes ahorrar por un Tesla
¿Cuántos salarios mínimos necesitas para comprar un Tesla? Esto es lo que debes ahorrar
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

El pasado jueves 20 de noviembre, la marca Tesla llegó al país con los Model & y Model 3, donde se trata de vehículos 100% eléctricos, los cuales llegaron al país para competir con las otras marcas que hay. Sin embargo, se conoció que días después estos terminaron subiendo el precio.

Se conoció que los vehículos fabricados por la marca de Elon Musk, en especial el El Model 3, inicialmente estaba desde $109 millones, ahora supera los $114 millones, un incremento cercano a $5 millones, ajuste que se realizó como una actualización interna de la marca estadounidense.

Puedes leer: ¿Cuántos salarios mínimos necesitas para comprar el iPhone 17? Esto es lo que debes ahorrar

En cuanto al modelo Y, esta se podrá conseguir a $120.990.000 IVA incluido. De acuerdo con el fabricante, una persona que adquiera un vehículo eléctrico como estos se podrá ahorrar en 5 años hasta $12.933.000 en gasolina.

Te puede interesar

  1. Empleados domésticos, reciben pago extra, imagen de referencia
    Empleados domésticos
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    Platica extra para empleados domésticos; conoce cuánto recibirás si ganas salario mínimo

  2. Al borde del caos ¿Qué pasa si disparan el salario mínimo en Colombia en 2026?
    Salario mínimo en Colombia, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Economía

    Aumento de salario mínimo en 2026 suena bonito... pero mira cómo afectaría a los hogares

Tanto es así que varios expertos, afirmaron que son precios bastante competitivos ya que carros eléctricos, son complejos de adquirir por la situación del país, sin embargo, estos tienen la ventaja de que son vehículos amigables con el medio ambiente y que están exentos del pico y placa.

“Es una realidad. Ya tienen la oportunidad de venir, de probar los carros, todos los demás. Centros de Experiencia aquí en Andino, Bogotá, la semana entrante en Medellín en el Centro Comercial el Tesoro, listos para que las próximas semanas los colombianos sean parte de Tesla y que juntos cambiemos Colombia”, comentó Karen Scarpetta, Country Mánager de Tesla en Colombia.

¿Con cuántos salarios mínimos se puede comprar un Tesla en Colombia?

Por lo cual, en relación a la compra del vehículo, usted la puede hacer de contado, financiación con el banco aliado. Esto dependiendo de la situación que hay actualmente en el país, esto días previos a que se realice el reajuste en el salario mínimo.

Puedes leer: Daviplata establece el retiro máximo de dinero en cajeros automáticos

Publicidad

Recordemos que actualmente un mínimo en Colombia es de $1.623.500. Descontando el auxilio de transporte, el valor neto queda en $1.423.500. Esto a la espera de la confirmación de un aumento el siguiente año.

Te puede interesar

  1. Cuota alimentaria en Colombia para 2026
    Cuota alimentaria para 2026
    Foto: imagen de referencia generada por IA
    Economía

    Así subiría cuota alimentaria para 2026, según aumento del salario mínimo

  2. NEQUI: conoce el tope de retiro en cajeros automáticos
    Cajeros automáticos y Nequi, imagen de referencia
    Foto: Labs.google y Nequi
    Economía

    Conoce el monto máximo que puedes retirar de Nequi por día en cajeros automáticos

Publicidad

Esto significa que para comprar un Tesla Model 3, la persona tendría que ahorrar en promedio 80.81 SMMLV, mientras que para el modelo Y la persona tendría que guardar un estimado de más de 85 salarios mínimos.

Mira también: Colombianada con llegada de carros Tesla; filas eternas para verlos por un vidrio

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Tesla

salario mínimo

Bogotá