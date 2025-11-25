¿Cuántos salarios mínimos necesitas para comprar un Tesla? Esto es lo que debes ahorrar

El pasado jueves 20 de noviembre, la marca Tesla llegó al país con los Model & y Model 3, donde se trata de vehículos 100% eléctricos, los cuales llegaron al país para competir con las otras marcas que hay. Sin embargo, se conoció que días después estos terminaron subiendo el precio.

Se conoció que los vehículos fabricados por la marca de Elon Musk, en especial el El Model 3, inicialmente estaba desde $109 millones, ahora supera los $114 millones, un incremento cercano a $5 millones, ajuste que se realizó como una actualización interna de la marca estadounidense.

En cuanto al modelo Y, esta se podrá conseguir a $120.990.000 IVA incluido. De acuerdo con el fabricante, una persona que adquiera un vehículo eléctrico como estos se podrá ahorrar en 5 años hasta $12.933.000 en gasolina.



Tanto es así que varios expertos, afirmaron que son precios bastante competitivos ya que carros eléctricos, son complejos de adquirir por la situación del país, sin embargo, estos tienen la ventaja de que son vehículos amigables con el medio ambiente y que están exentos del pico y placa.

“Es una realidad. Ya tienen la oportunidad de venir, de probar los carros, todos los demás. Centros de Experiencia aquí en Andino, Bogotá, la semana entrante en Medellín en el Centro Comercial el Tesoro, listos para que las próximas semanas los colombianos sean parte de Tesla y que juntos cambiemos Colombia”, comentó Karen Scarpetta, Country Mánager de Tesla en Colombia.



¿Con cuántos salarios mínimos se puede comprar un Tesla en Colombia?

Por lo cual, en relación a la compra del vehículo, usted la puede hacer de contado, financiación con el banco aliado. Esto dependiendo de la situación que hay actualmente en el país, esto días previos a que se realice el reajuste en el salario mínimo.

Recordemos que actualmente un mínimo en Colombia es de $1.623.500. Descontando el auxilio de transporte, el valor neto queda en $1.423.500. Esto a la espera de la confirmación de un aumento el siguiente año.

Esto significa que para comprar un Tesla Model 3, la persona tendría que ahorrar en promedio 80.81 SMMLV, mientras que para el modelo Y la persona tendría que guardar un estimado de más de 85 salarios mínimos.

