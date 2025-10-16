Así subiría cuota alimentaria para 2026, según aumento del salario mínimo

La obligación alimentaria en Colombia está regulada por normativas como el Ley 1098 de 2006, también conocida como Código de Infancia y Adolescencia, la cual establece que los montos para la cuota alimentaria se fijan atendiendo a las necesidades reales del menor o beneficiario como los siguientes:



Hasta los 18 años: la obligación alimentaria general termina al alcanzar la mayoría de edad.

la obligación alimentaria general termina al alcanzar la mayoría de edad. Hasta los 25 años: l a obligación se puede extender si el beneficiario continúa estudiando de manera continua y dependiente económicamente.

a obligación se puede extender si el beneficiario continúa estudiando de manera continua y dependiente económicamente. Discapacidad: si el beneficiario tiene una discapacidad física o mental que le impide trabajar, la obligación puede ser indefinida.

Uno de los puntos más relevantes es que legalmente existe un límite máximo que puede establecerse de hasta el 50 % del salario del obligado, esto significa que, aunque no hay una fórmula fija y universal, ese tope sirve como referencia límite permitido.

Para el año 2025, por ejemplo, con un salario mínimo mensual legal vigente de COP $1.423.500, el límite máximo calculado para la cuota alimentaria sería COP $711.750,es decir, el 50 % de ese salario mínimo.



¿Qué factores podrían afectar la cuota alimentaria en 2026?

Salario mínimo de 2026: el valor final dependerá del nuevo salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) que se establezca para 2026.

el valor final dependerá del nuevo salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) que se establezca para 2026. Límite legal: la cuota no debe exceder el 50% de los ingresos del obligado, aunque este límite puede variar y generalmente se fija entre el 30% y el 50% según las necesidades del beneficiario y la capacidad económica del obligado.

la cuota no debe exceder el 50% de los ingresos del obligado, aunque este límite puede variar y generalmente se fija entre el 30% y el 50% según las necesidades del beneficiario y la capacidad económica del obligado. Acuerdo o decisión judicial: el monto puede ser acordado directamente entre las partes, en caso de desacuerdo, fijado por un juez de familia, un inspector de policía o un comisario de familia tras evaluar las pruebas: ingresos, gastos, entre otros.

¿Qué esperar para 2026 en el valor de la cuota alimentaria?

Si se confirma un aumento moderado del salario mínimo, por ejemplo +7 %, y se mantiene la regla de que la cuota no puede superar el 50 %, entonces el tope máximo para la cuota alimentaria podría rondar unos COP $760.000 mensuales aproximadamente el 50 %.

En un escenario más amplio del 10 %, un salario mínimo estimado en ~COP $1.565.850 implicaría un posible tope máximo de cuota alimentaria de ~COP $782.925 del 50 %.

Pero, claro, los montos reales dependerán de la sentencia o conciliación que determine otros factores, así que posiblemente muchas veces quedará por debajo del tope máximo, dependiendo de la situación económica del obligado y las necesidades del dependiente.

Para 2026, es muy probable que la cuota alimentaria se reajuste al alza, tanto por los incrementos proyectados del salario mínimo como por ajustes vinculados a inflación. Aunque el límite legal del 50 % del salario del obligado sigue vigente, los valores reales dependerán de cada caso concreto.

