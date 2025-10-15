Daviplata establece el retiro máximo de dinero en cajeros automáticos

Daviplata se ha consolidado como una de las plataformas financieras digitales de mayor crecimiento en Colombia, superando los 19 millones de usuarios a mediados de 2025.

Este servicio, impulsado por Davivienda, permite a las personas gestionar su dinero enteramente desde el celular, incluso sin requerir una cuenta bancaria o tarjeta débito tradicional.

Pero cuando el manejo digital debe convertirse en efectivo, es fundamental que los usuarios entiendan la estructura de límites impuesta. Estos topes, establecidos para controlar riesgos operativos y garantizar la protección del usuario, varían según si se opta por un retiro programado desde la app o si se utiliza una tarjeta física.



¿Cuál es el monto máximo para retirar de Davivienda en cajeros automáticos?

Para los usuarios de Daviplata que poseen una tarjeta débito asociada, el acceso a grandes sumas de dinero es significativamente más amplio. Si la operación se realiza a través de un cajero automático de la red Davivienda utilizando la tarjeta, el usuario puede retirar hasta $8.000.000 de pesos por cada transacción.

Esta flexibilidad de ocho millones por retiro está diseñada para aquellos que requieren disponer de cantidades sustanciales de efectivo en una sola operación.

Si el usuario prefiere acceder al efectivo directamente a través de la opción “Retiro sin tarjeta” disponible en la aplicación móvil, los límites por transacción son más restringidos, pero el proceso se mantiene ágil.

Para estas transacciones programadas digitalmente, el monto mínimo que se puede sacar es de $10.000 pesos, y el valor máximo por operación es de $720.000 pesos.

El retiro sin tarjeta debe programarse con antelación utilizando la función “Sacar Plata” en la aplicación de Daviplata. Tras la solicitud, se genera un código de retiro que el usuario debe utilizar para completar la extracción de fondos.

Es imperativo actuar con prontitud, ya que el código de retiro tiene una validez de tan solo 1 hora. Los canales habilitados para este tipo de retiro incluyen los cajeros de Davivienda y los Corresponsales Bancarios identificados con los servicios de DaviPlata, Puntored, Conred y Reval.

Más allá de los límites individuales por transacción, DaviPlata cuenta con un límite acumulado mensual que es fundamental para la gestión financiera del usuario.

El monto máximo que se puede retirar acumuladamente en un mes desde la cuenta DaviPlata es de $8.927.726.

Esta cifra es clave, ya que no solo restringe el total de extracciones mensuales, sino que también representa el saldo máximo autorizado que puede mantenerse en la cuenta DaviPlata. Esto implica que, aunque un usuario pueda retirar hasta ocho millones con tarjeta en una sola operación, su capacidad de retiro se verá mermada si se aproxima al tope mensual acumulado.