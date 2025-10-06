Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
¿SE ACABA TRANSFIYA?
MARILYN PATIÑO DESTAPA TEORÍA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / TransfiYa deja de funcionar para transferencias de Davivienda; cómo pasar con Bre-B

TransfiYa deja de funcionar para transferencias de Davivienda; cómo pasar con Bre-B

El sistema de pagos instantáneos TransfiYa, que facilitaba el envío de dinero entre grandes entidades como Davivienda, finalizó su función principal de transferencias.