¿Cuántos salarios mínimos necesitas para comprar el iPhone 17? Esto es lo que debes ahorrar

El pasado 9 de septiembre de 2025 en Cupertino, California, se presentó el iPhone 17, el nuevo teléfono inteligente de Apple y llegó con todas sus presentaciones. Un dispositivo que busca revolucionar nuevamente este mercado. Dicho aparato llegó a Colombia en los últimos días.

Apple informó que el iPhone 17 viene en 3 presentaciones: La versión básica, la PRO, la Pro Max y una versión llamada iPhone Air. Donde la características más destacada es la cámara de fusión de 48 megapíxeles con un gran angular de este mismo valor y cuenta con una fusión de teleobjetivo.

Puedes leer: iPhone 17: Tres características que lo diferencian de otras versiones, ¿vale la pena?



Sumado a esto, este teléfono cuenta con un chip A19 Pro con un rendimiento de 6 núcleos, esto quiere decir que este dispositivo tiene una velocidad superior en la cuestión de rendimiento a sus antecesores. Por otro lado, la batería del iPhone 17 varía en cuestión de sus versiones.

El 17 Pro tiene una autonomía de hasta 37 horas de reproducción de video y hasta un 50% de carga en tan solo 20 minutos. La versión normal tiene una autonomía de 30 horas en reproducción de video con el mismo porcentaje de carga en 20 minutos.



¿Cuántos salarios mínimos se necesitan para comprar el iPhone 17 en Colombia?

En Colombia se puede conseguir el iPhone 17 en las diferentes tiendas de Apple conocidas como MAC Center o iShop, además de encontrarse en los almacenes de cadena que tengan sectores de tecnología.

Puedes leer: Así puedes saber si tu teléfono está a tu nombre y evitar problemas en caso de robo

Publicidad

Cabe destacar que el iPhone 17 Pro-Max con 256 GB de memoria tiene un valor cercano a los $6.999.010 y el 17 Pro de 512 GB tiene un precio de $7.589.010. Sin embargo, hay más precios de este dispositivo dependiendo ciertas características:

iPhone 17 Pro:

Publicidad

256 GB: $6.449.000

512 GB: $7.669.000

1 TB: $8.829.000

2 TB: $11.699.000

iPhone 17 Pro Max:

256 GB: $6.999.000

Publicidad

512 GB: $8.199.000

1 TB: $9.399.000

Publicidad

2 TB: $11.699.000

Recordemos que actualmente el salario mínimo en Colombia es de $1.623.500. Descontando el auxilio de transporte, el valor neto queda en $1.423.500. Esto a la espera de la confirmación de un aumento el siguiente año.

Esto significa que, para comprar un iPhone 17 Pro Max de 256 GB o 512 GB, se necesitan alrededor de 5.5 salarios mínimos, es decir tener un ahorro cercano de $ 7.829,250.

Finalmente, si deseas obtener el de 2 terabytes es necesario guardar alrededor de 8.5 mínimos para obtener un montó cercano a los $12.000.000 y comprar este dispositivo.

Mira también: Así puedes comprar el iPhone 17 fácil y rápido: Cuervo lo canta y te suelta la verdad