iPhone 17: Tres características que lo diferencian de otras versiones, ¿vale la pena?

El nuevo iPhone 17 llega cargado de novedades que no se habían visto en ninguna otra versión. Entre ellas destacan un sistema de seguridad con Memory Integrity Enforcement (MIE), que blinda al dispositivo desde el hardware; el chip de conectividad N1, creado por Apple para manejar Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 con más estabilidad; y la pantalla ProMotion de 120 Hz disponible en toda la gama, antes exclusiva de los modelos Pro.

Estas tres características lo convierten en uno de los lanzamientos más comentados del año y abren la pregunta de si realmente vale la pena dar el salto frente a las versiones anteriores.

1. Seguridad avanzada con Memory Integrity Enforcement (MIE)

Apple integró un sistema de protección de memoria nunca visto en sus dispositivos: Memory Integrity Enforcement (MIE). Esta capa de seguridad opera desde el hardware, blindando al sistema frente a ataques complejos. Funciona con memoria etiquetada, validaciones en tiempo real y contraseñas de punteros, convirtiéndose en la mejora más robusta en seguridad de iOS hasta ahora.

2. Nuevo chip de conectividad propio: el N1

Por primera vez, Apple deja de depender de proveedores externos para sus chips de conexión y presenta el N1, encargado de manejar Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y soporte para Thread. Esto asegura mayor velocidad, estabilidad y eficiencia en funciones como compartir archivos o conectar dispositivos inteligentes.

3. Pantalla ProMotion en toda la gama

La fluidez ya no es exclusiva de los modelos más costosos: el iPhone 17 integra pantalla de 120 Hz ProMotion en todas sus versiones. Esto significa desplazamiento más suave y acceso a la función de pantalla siempre activa (always-on display), antes reservada solo para los Pro.

¿Qué lo hace único?

Una seguridad blindada que actúa desde la raíz del sistema.

Un chip de conectividad diseñado por Apple, optimizado para el ecosistema.

Una experiencia visual de 120 Hz disponible para todos los usuarios.

Con estas tres novedades, el iPhone 17 se convierte en uno de los lanzamientos más llamativos de la compañía y marca un punto de diferencia frente a las versiones pasadas.

Así se ven los colores del nuevo iPhone 17

Apple sorprendió con una paleta renovada que mezcla lo clásico con lo moderno, ofreciendo tonos frescos que no habían estado antes en la familia iPhone.



Lavanda: un morado delicado que transmite elegancia y sutileza.

un morado delicado que transmite elegancia y sutileza. Azul neblina (Mist Blue): moderno, fresco y con un aire relajado.

moderno, fresco y con un aire relajado. Verde salvia (Sage): sofisticado, orgánico y el más novedoso de la serie.

sofisticado, orgánico y el más novedoso de la serie. Blanco y negro: los clásicos que nunca pasan de moda y mantienen ese estilo atemporal.

En cuanto a diseño, el iPhone 17 conserva sus bordes contorneados y ahora integra Ceramic Shield 2 en la pantalla, junto con un vidrio trasero mate antihuellas que aporta resistencia y un acabado premium.

Colores exclusivos para el iPhone 17 Pro y Pro Max

Apple guardó lo más llamativo para su versión Pro, con una paleta corta pero impactante:



Plateado (Silver): un clásico elegante que nunca falla.

un clásico elegante que nunca falla. Azul profundo (Deep Blue): imponente, con un aire sofisticado.

imponente, con un aire sofisticado. Naranja cósmico (Cosmic Orange): el más atrevido de la serie, vibrante y totalmente nuevo.

ℹ Como detalle curioso, en esta línea desaparece el color negro.