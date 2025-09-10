iPhone 17: Tres características que lo diferencian de otras versiones, ¿vale la pena?

Publicidad
El nuevo iPhone 17 llega cargado de novedades que no se habían visto en ninguna otra versión. Entre ellas destacan un sistema de seguridad con Memory Integrity Enforcement (MIE), que blinda al dispositivo desde el hardware; el chip de conectividad N1, creado por Apple para manejar Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 con más estabilidad; y la pantalla ProMotion de 120 Hz disponible en toda la gama, antes exclusiva de los modelos Pro.
Estas tres características lo convierten en uno de los lanzamientos más comentados del año y abren la pregunta de si realmente vale la pena dar el salto frente a las versiones anteriores.
Apple integró un sistema de protección de memoria nunca visto en sus dispositivos: Memory Integrity Enforcement (MIE). Esta capa de seguridad opera desde el hardware, blindando al sistema frente a ataques complejos. Funciona con memoria etiquetada, validaciones en tiempo real y contraseñas de punteros, convirtiéndose en la mejora más robusta en seguridad de iOS hasta ahora.
Por primera vez, Apple deja de depender de proveedores externos para sus chips de conexión y presenta el N1, encargado de manejar Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y soporte para Thread. Esto asegura mayor velocidad, estabilidad y eficiencia en funciones como compartir archivos o conectar dispositivos inteligentes.
La fluidez ya no es exclusiva de los modelos más costosos: el iPhone 17 integra pantalla de 120 Hz ProMotion en todas sus versiones. Esto significa desplazamiento más suave y acceso a la función de pantalla siempre activa (always-on display), antes reservada solo para los Pro.
Con estas tres novedades, el iPhone 17 se convierte en uno de los lanzamientos más llamativos de la compañía y marca un punto de diferencia frente a las versiones pasadas.
Apple sorprendió con una paleta renovada que mezcla lo clásico con lo moderno, ofreciendo tonos frescos que no habían estado antes en la familia iPhone.
En cuanto a diseño, el iPhone 17 conserva sus bordes contorneados y ahora integra Ceramic Shield 2 en la pantalla, junto con un vidrio trasero mate antihuellas que aporta resistencia y un acabado premium.
Apple guardó lo más llamativo para su versión Pro, con una paleta corta pero impactante:
ℹ Como detalle curioso, en esta línea desaparece el color negro.