VIDEO: momento que acaban con funcionario de Pradera cuando miraba partido de Colombia

VIDEO: momento que acaban con funcionario de Pradera cuando miraba partido de Colombia

Un video de seguridad es considerado una pieza clave en la investigación, el cual fue difundido, ofreciendo una secuencia del atentado de José Dorian Jiménez, secretario de Gobierno.

VIDEO: momento que acaban con funcionario de Pradera cuando miraba partido de Colombia
Momento que acaban con funcionario de Pradera, imagen de referencia
Foto: Tomada de Caracol Noticias y redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 11:32 a. m.

