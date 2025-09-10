VIDEO: momento que acaban con funcionario de Pradera cuando miraba partido de Colombia

El pasado martes 9 de septiembre José Dorian Jiménez Salazar, el secretario de Gobierno, se encontraba inmerso en la atmósfera deportiva, observando el partido de fútbol mientras revisaba su celular, rodeado de otras personas congregadas para ver el encuentro eliminatorio al Mundial de 2026.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad, y difundidas por medios locales, muestran el momento exacto en que la tranquilidad fue abruptamente interrumpida.

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Así empezó pelea entre colombianos y venezolanos tras partido: "Echaron cerveza"



Dos individuos a bordo de una motocicleta irrumpieron en el lugar. Uno de ellos, vistiendo un buzo y una gorra de color rojo, se apeó del vehículo, desenfundó un arma y, sin dudarlo, disparó en repetidas ocasiones contra el funcionario.

Jiménez cayó gravemente herido al suelo, mientras el agresor, tras cometer el crimen, se subió rápidamente a la motocicleta y emprendió la huida.

El ataque, perpetrado a quemarropa, no solo cobró la vida del secretario, sino que también dejó a una mujer lesionada, quien continúa bajo atención médica.

Según Indepaz, los otros dos heridos serían la asistente personal del funcionario y un ciudadano presente en el lugar de los hechos. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, en Palmira, las heridas resultaron fatales y su muerte fue confirmada.

Publicidad

Este suceso generó una ola de indignación y una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

Puedes leer: Niña de 3 años fallece tras choque con camión; iba en la parte delantera de una moto

Publicidad

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazó enérgicamente el acto, lo calificó como un "hecho lamentable que enluta al Valle" y expresó su solidaridad con la familia de Jiménez y la comunidad pradereña.

En su pronunciamiento, la Gobernadora anunció la disposición de una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables.

Adicionalmente, solicitó la conformación de un equipo especial de investigadores para esclarecer el crimen y convocó a un Consejo de Seguridad extraordinario en Pradera para la mañana del miércoles 10 de septiembre, con el fin de coordinar acciones conjuntas entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y las autoridades locales.

Actualmente, unidades del CTI y la Sijín adelantan las labores investigativas, mientras se refuerzan los patrullajes en el municipio.

Desde el ámbito nacional, Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, lamentó profundamente su fallecimiento, destacando que José Dorian Jiménez había sido un facilitador para trabajar articuladamente en beneficio de las comunidades.



¿Quién era José Dorian Jiménez Salazar?

José Dorian Jiménez Salazar, quien había asumido como secretario de Gobierno en el año 2025, era un abogado especialista en desarrollo humano y organizacional.

Publicidad

En su trayectoria política, fue concejal de Pradera por el partido Conservador entre 2020 y 2023, y también se presentó como candidato a la alcaldía del municipio. Además, era reconocido en la región por su labor como periodista y locutor.

El alcalde de Pradera, Francisco Guzmán, señaló que la investigación apenas comienza y que, hasta el momento, ni la familia ni él tenían conocimiento de que Jiménez hubiera recibido amenazas, describiendo el hecho como "sorpresivo".

Publicidad

No obstante, una de las hipótesis que se barajan sobre el móvil del crimen es que alguna banda criminal que opera en el municipio haya ordenado el asesinato debido a la lucha frontal que Jiménez había emprendido contra los puntos de microtráfico.